Clean Concept Plus – Reinigungsunternehmen mit Know-how aus 20 Jahren Erfahrung

Ob Spiegelfassaden von Großunternehmen, Büroräume von Kleinbetrieben oder Baustellen während Gebäudesanierungen: Gründliche Innen- und Außenreinigungen garantieren nicht nur Mitarbeitern hygienische Sauberkeit, sondern sind auch Aushängeschild für Klienten. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche, dem Einsatz moderner, nachhaltiger Technik und maximaler Kostentransparenz bietet Clean Concept Plus Kunden im Großraum Köln umfangreiche Reinigungsdienstleistungen für sämtliche Anliegen rund um die Beseitigung von Brand- oder Wasserschäden, Desinfektionen von Praxisräumen oder der Pflege von Polstermöbeln.

Nicht nur in öffentlich zugänglichen Gesundheitseinrichtungen, Kaufhäusern und Kultureinrichtungen, auf Baustellen oder Fabriken, auch in Büroräumen und privaten Haushalten ist eine regelmäßige und gründliche Reinigung unerlässlich für einen stets angenehmen Aufenthalt. Dank seiner jahrelangen Erfahrung, der Nutzung innovativer Maschinen und ausschließlich perfekt ausgebildeter Fachkräfte gewährleistet die nach DIN-ISO zertifizierte Gebäudereinigung Clean Concept Plus Interessenten in Köln und Bonn, Aachen, Düsseldorf und umgebenden Ortschaften ausschließlich erstklassige Arbeit bei herkömmlichen Instandhaltungen ebenso wie Folgenbereinigungen nach unvorhersehbaren Ereignissen wie geplatzten Rohren oder Entzündungen von Flammen.

Dabei ruht sich das Kölner Unternehmen auf der hohen Expertise seiner Mitarbeiter, den innovativen Features seiner nachhaltigen Reinigungsmaschinen nicht aus. Regelmäßige Qualitätskontrollen des geschulten Personals sowie ständige Überprüfungen aller Gerätefunktionen gehören zum Unternehmenskonzept und stellen sicher, dass von Arbeitsbeginn bis zur Endreinigung sämtliche Kundenwünsche zur vollsten Zufriedenheit erfüllt werden können. Keime und Unreinheiten haben keine Chance, der Wert der Immobilie wird erhalten und ihre Lebensdauer verlängert.

Viele Interessenten zögern aufgrund mangelnden Vertrauens mit der Beauftragung einer professionellen Firma für die Reinigung ihrer Baustelle oder Privaträume. Wer Fristen und Vorschriften bezüglich einer fachgerechten Entsorgung von Lackfarben oder Verpackungsmaterialien einzuhalten hat, wer um die Sensibilität technischer Geräte oder die Vertraulichkeit von Daten fürchtet, muss sich in vollem Umfang auf externe Dienstleister verlassen können. Eine Tatsache, der sich Clean Concept Plus bewusst ist und in jedem Einzelfall Rechnung trägt. Das wachsende Unternehmen verbürgt sich zu absoluter Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit und gilt auch aus diesem Grund als idealer Ansprechpartner für höchste Ansprüche.

Von einmaligen Maschinenreinigungen bis zur regelmäßigen Fensterpflege, von der Desinfektion von Sanitärbereichen während offizieller Arbeitszeiten bis hin zu Staubsaugen und Abfallentsorgung nach Ende des täglichen Kundenverkehrs richtet sich Clean Concept Plus auch zeitlich nach individuellen Kundenwünschen. Ein Grund mehr, sich selbst zu überzeugen und das Reinigungsunternehmen für eine gebührenfreie und unverbindliche Begehung des betroffenen Standorts und eine gemeinsame Erstellung eines Reinigungskonzepts zu kontaktieren.

Wir sind ein professionelles Reinigungsunternehmen mit Sitz in Köln. Bonn, Aachen und Düsseldorf zählen ebenfalls zu unseren Einsatzgebieten. Neben normalen Gebäudereinigungen in Köln führen wir auch Baureinigungen, Industriereinigungen, Großküchenreinigungen, Messiereinigungen, Glas- und Fensterreinigungen, Grund- und Sonderreinigungen sowie Büroreinigungen durch. Wir bieten einen einzigartigen Vor-Ort-Service in Köln und Umgebung an, sodass wir uns ein Bild der zu reinigenden Objekte machen und Ihnen ein faires Angebot erstellen können. Auch wiederkehrende Reinigungen, wie zum Beispiel Grund- und Sonderreinigungen führen wir gerne bei Ihnen durch. Wir stehen für Sauberkeit und Ordnung! Selbst Polster- und Teppichreinigungen tätigen wir.

Kontakt

Clean Concept Plus

Soukaina Zarhouni

Thorwaldsenstr. 6

51103 Köln

01785914663

–

info@clean-concept-plus.de

https://clean-concept-plus.de