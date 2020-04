Clevere Lösungen für Homeoffice in der Küche!

Früher war es ein Luxus von zuhause arbeiten zu können. Mit dem Coronavirus, das Millionen von Menschen in die Selbstisolierung zwingt, ist Homeoffice eine Notwendigkeit geworden.

Für diejenigen, die keinen separaten Raum als Büro haben, fungiert meisten die Küche als neuer Arbeitsplatz, der nun quasi die gleiche Anforderung wie ein Büro für die beste Leistung bieten muss.

Manche cleveren Helfer können einen beträchtlichen Unterschied machen, um Ordnung, Ruhe, und eine bessere Hygiene zu gewährleisten. Dabei wird auch Design großgeschrieben!

Das Unternehmen simplehuman hat sich zur Aufgabe gemacht, smarte Lösungen für kleine Alltagsprobleme im Haus zu entwickeln und zeigt, dass sogar das Thema Müll keine Strapaze mehr sein muss. Und das alles mit einem Abfalleimer der neuen Art, der mit einem Sprach und Bewegungssensor equipiert ist.

Mit diesem neuen Partner für den Alltag gibt es keine Gerüche, Bakterien oder Geräusche mehr. Er sieht gut aus – es gibt ihn in verschiedenen Formen, Farben und Designs, er hört zu – er versteht auf Anhieb, er ist leise – man bleibt konzentriert und er bleibt immer sauber dank der unsichtbaren fingerabdrucksichere Beschichtung mit Nanosilberpartikel, die die Vermehrung von Mikroben verhindern.

! Wer ist dieser Can?!

Unser rechteckiger Sensorabfalleimer mit Sprachsteuerung öffnet sich beim Klang Ihrer Stimme. Sagen Sie einfach “open can” und der Deckel öffnet sich automatisch für eine schnelle, effiziente und problemlose Abfallentsorgung. Mit den Worten, “stay open” bleibt der Deckel so lange geöffnet, bis Sie “close can” sagen (oder er schließt sich automatisch nach 10 Minuten). Ideal für längere Arbeiten oder beim Kochen. Er ist auch mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der den Abfalleimer mit einem Wink Ihrer Hand öffnet und intelligent genug ist, um sich an Sie und die Umgebung anzupassen – keine Fehlöffnungen, kein unerwartetes Schließen des Deckels. Dieser Abfalleimer ist auch mit einem innovativen “Beutelfach” zur Aufbewahrung und Entnahme der Beutel im Inneren des Abfalleimers für einen schnelleren Beutelwechsel ausgestattet. Der Klemmrand lässt sich für einen einfachen Zugriff auf den Müllbeutel anheben und schließt sich über ihm, zu fixieren und ordentlich verborgen zu halten.

Ich höre dich! Leistungsstarke Sprach- und Bewegungssteuerung

Drei Mikrofone ermöglichen eine Klangtriangulation für eine noch präzisere Spracherkennung, selbst in lauten, belebten Umgebungen.

Klein, mächtig und flüsterleise

Der leistungsstarke Motor ist klein genug, um perfekt ins Scharnier zu passen. So blockiert keine sperrige Mechanik die weite Öffnung des Abfalleimers. Und bei 52 Dezibel, ist es kaum ein Flüstern.

Das revolutionäre Beutelfach

Aufbewahrt werden die Beutel als 20 er Pack in dem Beutelfach, die direkt im Inneren des Eimers gewechselt werden. Es macht den Mülldienst schnell und einfach. So kann man noch vor dem Ende der Halbzeit wieder beim Spiel sein.

Die Aufgabe vereinfachen

Das einzigartige Beutel-Klemmrand-System ist ein schnellerer, ordentlicher Weg, aufzuräumen!

Der äußere Deckel lässt sich für den einfachen Zugang zum Müllbeutel hochheben – Der Deckel des Abfalleimers muss weder entfernen werden noch muss mit einem Eimer hantieren werden. Sobald man fertig ist, schließt er über dem Müllbeutel und hält ihn verborgen.

Wir mögen keine Keime!

Die unsichtbare fingerabdrucksichere Beschichtung enthält Nanosilberpartikel, die verhindern, dass sich Mikroben vermehren. Wer sagt, dass Müll unhygienisch sein muss?

Eine elegante Recycling-Lösung.

Umweltbewusstsein

Die Doppeleimer-Option macht Mülltrennung attraktiv! Jede Seite hat ein großzügiges Volumen und das Entleeren ist durch einen Plastikeimer auf der Recycling-Seite und einem Müllbeutel im Abfall-Fach einfach.

Perfekte Passform – extra stark

Für jeden der Abfalleimer gibt es einen passgenauen Beutel. Sie sind extra dick und zweifach gesäumt. Kein rutschen, auslaufen oder reißen – und sie bleiben ordentlich unterm Deckel verborgen.

Größe und Volumen

58 Liter

58 Liter

Doppelfach

Ab Mai 2020 in Deutschland und auf simplehuman.de erhältlich. Mit einfachem Fach: UVP EUR270,-, mit doppeltem Fach: UVP EUR300,-.

https://www.dropbox.com/sh/xmohaxxusdlyybq/AACWr24JC_USq2i1FwJ_ICNia?dl=0

Über Simplehuman:

Der Grundgedanke hinter simplehuman: Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Indem einfache, oft übersehene Probleme gelöst werden kann der aus Kalifornien stammende Produzenten Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben helfen effizienter zu sein. Deshalb werden die Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen genannt. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt.

Gegründet im Sommer 2008, ist die Question de Style UG eine Full Service Communication Agentur mit Boutique Charakter, die in der Öffentlichkeitsarbeit für Luxus – und Lifestyle Produkte u.a. in der Kosmetik-Branche und in der Mode-Branche On-und-Off Line spezialisiert ist. Die Agentur betreut nationale und internationale Kunden.

Kontakt

Question de Style UG

Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Straße 6

40547 Düsseldorf

021194688290

laurence@qds-pr.com

http://www.question-de-style.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.