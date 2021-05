Cleveres Marketing per Digital Roadshow

Das wohl cleverste B2B Marketing!

Mit einer digitalen Roadshow und Showroom dauerhaft mit Interessenten in Kontakt bleiben und dabei personalisiert, kontinuierlich aktuelle Bedürfnisse ablesen. Wie das gelingt, erläutert Martin Schulz, Geschäftsführer EXPO-IP GmbH, in einem kostenlosen Webinar am 2. Juni 2021 um 10:00 Uhr.

In nur 40 Minuten erfahren Interessenten, wie sie kostengünstig und effizient eine digitale Roadshow realisieren. Dieses 100% DSGVO konforme Format kombiniert moderne Ansätze für Marketing- und Vertriebsautomatisierung in einem Softwaretool. Der Praxisworkshop zeigt, wie man mit einem digitalen Showroom eine Roadshow umsetzt, die dauerhaft den interaktiven Kontakt mit Interessenten und Kunden ermöglicht. Auf diese Weise können kontinuierlich aktuelle Bedürfnisse abgelesen und darauf reagiert werden. Es wird Schritt für Schritt aufgezeigt, wie man als Unternehmen die Erfolge digitaler Roadshows nutzen kann.

Nach einem kurzen Überblick und einer Einführung ins Thema wird anhand eines Praxisbeispiels eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geboten. Darauf aufbauen wird ein Ausblick auf Marketing Automation und Digitalisierung des Vertriebs gegeben. Im Anschluss an den Workshop besteht die Möglichkeit, sich in einem offenen Meeting-Raum mit dem Referenten, Martin Schulz, und anderen Teilnehmern zum auszutauschen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die im Marketing-Umfeld tätig sind oder sich neu in diesen Bereich einarbeiten möchten. Eine kostenfreie Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://dimarex.de/

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

