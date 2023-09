CleverGet für Mac V12.0.0.0 begrüßt Funimation, Pantaflix und TVer Downloader und kündigt neue Version mit koreanischer Schnittstelle an

Bis zu 8K-Videos, Live-Streams und sogar kostenpflichtige Dienste von über 1000 Webseiten wie YouTube, Facebook, Twitter, Twitch.tv, HBO Max, Netflix, Amazon, Disney+, Hulu, U-NEXT, usw. herunterladen.

Zusammenfassung: CleverGet für Mac V12.0.0.0 enthüllt aufregende Funktionen wie die Hinzufügung von drei neuen Downloader-Modulen und Fehlerkorrekturen, die versprechen, das Video-Download-Erlebnis neu zu definieren, und das Hinzufügen von Koreanisch in die Spracheinstellungen.

Shenzhen, Guangdong, 14. September – CleverGet, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Herunterladen von Online-Quellen, dem Millionen von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen, hat kürzlich seine neueste Version von CleverGet für Mac V12.0.0.0 auf den Markt gebracht. Mit CleverGet für Mac V12.0.0.0 können Kunden nun die ultimative Evolution des Video-Downloads erleben, bei der Innovation und Unterhaltung zusammenfließen. Dieses umfassende Update bringt eine Vielzahl von Verbesserungen, die eine nahtlose Reise sicherstellen, während die Nutzer ihre Lieblingsinhalte aufnehmen und genießen. Weitere Informationen zu den Neuerungen gibt es hier:

1. Funimation Fantasy: Das neue Funimation Downloader-Modul lässt die Nutzer in die fesselnde Welt der Anime eintauchen. Jetzt können Nutzer mühelos Videos von Funimation.com herunterladen und sich so den Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Anime-Schätzen sichern.

2. Pantaflix Passport: Mit dieser Funktion können Kunden Inhalte von Pantaflix.com herunterladen und erhalten so Zugang zu einer großen Auswahl an internationalen Filmen und Fernsehsendungen.

3.TVer Heaven: 3. TVer Heaven:

Mit dem neu eingeführten TVer Downloader-Modul kann man sich auf eine Odyssee durch das japanische Fernsehen begeben. Mit dem Download von Lieblingssendungen und -videos direkt von tver.jp taucht man in die faszinierende Welt der japanischen Medien ein.

4. NHK+ Nirvana: Das optimierte NHK+ Downloader-Modul sorgt für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Download von nhk-ondemand.jp und damit für ein noch besseres NHK-Erlebnis.

5. OnlyFans entfesselt: Für diejenigen, die Inhalte für Erwachsene suchen, bietet CleverGet mit dem optimierten OnlyFans Downloader-Modul eine nahtlose Lösung. Jetzt können Benutzer ihre bevorzugten Videos für Erwachsene von OnlyFans.com ohne Probleme herunterladen.

6. Sprachenvielfalt: CleverGet bietet jetzt Unterstützung für die koreanische Sprache in seiner Benutzeroberfläche, was es für eine größere Anzahl von Benutzern weltweit zugänglich macht.

7. Aktualisierte Stabilität: Die Probleme, die beim Herunterladen bestimmter langer DRM-verschlüsselter Videos von OnlyFans auftraten, wurden erfolgreich behoben, wodurch ein reibungsloser und zuverlässigerer Download-Prozess gewährleistet ist.

8. Erweiterte Auflösungsoptionen: Dank zusätzlicher Auflösungsoptionen für ausgewählte OnlyFans-Videos kann der Download nun selbst gesteuert werden, um die gewünschte Qualität zu gewährleisten.

9. Perfektes Parsing: Dank behobener Parsing-Probleme im Zusammenhang mit bestimmten TVer.jp-Videos bietet sich ein optimiertes Erlebnis.

10. Erhöhte Zuverlässigkeit: Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit, mit Korrekturen für verschiedene bekannte Probleme.

11. CleverGet bietet in diesem Update eine koreanische Schnittstelle zur Auswahl.

CleverGet ist jetzt auf seiner offiziellen Website verfügbar. Benutzer können die kostenlose Testversion herunterladen, um sie auszuprobieren. Während der Testphase werden 3 Videos ohne zeitliche Begrenzung heruntergeladen. Was mehr ist, hier kommt eine gute Nachricht, dass lebenslange Lizenzen für einzelne Module wie Video Downloader, Amazon Downloader, Netflix Downloader, Disney Plus Downloader, und andere Downloader sind 50% Rabatt jetzt auf der Website angeboten. Was noch besser ist, CleverGet All-in-One 10 Toolkit für 1000+ Websites wird jetzt mit 91% Rabatt während des Back to School Sales verkauft. Übrigens, es gibt auch eine gute Nachricht, dass die Zuschauer CleverGet Registrierungscode kostenlos während „Review CleverGet & Get Free Code“ Kampagne erhalten können.

Wie ändert man die Sprache der Benutzeroberfläche von CleverGet auf Koreanisch?

Wenn eine koreanische Benutzeroberfläche benötigt wird, sollte die neueste Version von CleverGet gestartet werden. Bitte anklicken des Drei-Punkte-Symbols in der oberen rechten Ecke der Homepage, um die Option „Einstellungen“ auszuwählen, woraufhin sich ein Fenster öffnet. Unter der Registerkarte „Allgemein“ ändert man die Standardsprache (d.h. Englisch) in Koreanisch. Jetzt ist eine koreanische Benutzeroberfläche eingestellt.

Weitere Informationen sind auf der folgenden Website zu finden: offiziellen Webseite.

CleverGet ist ein Team, das erfahrene Ingenieure, Designer und Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenbringt. Unsere kontinuierliche Arbeit dient dem Ziel, unseren Kunden ein farbenfrohes Leben mit fortschrittlicher Technologie zu bieten. In jahrelanger mühsamer Arbeit behalten wir unser Ziel im Auge und halten die höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte aufrecht, indem wir die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ständig verbessern.

Unsere Software ist praktisch und formidabel, deshalb werden wir von Millionen von Kunden aus mehr als 180 Ländern und Territorien weltweit unterstützt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stabile und zielgerichtete Softwarelösungen für Privatpersonen und Unternehmen zur Verarbeitung von Audio und Video zu entwickeln und bereitzustellen.

CleverGet ermöglicht es den Kunden, Multimediadaten von Online-Streaming-Diensten mühelos zu erhalten. Mit einem einfachen Klick können Benutzer Online-Daten ohne Einschränkungen in lokale Daten umwandeln. Da wir die Privatsphäre und die Sicherheit unserer Nutzer schützen wollen, sammelt CleverGet keine sensiblen Informationen und gibt diese auch nicht an Drittanbieter weiter, so dass Sie es bedenkenlos nutzen können.

