Cloudflare steigt in den Markt der Multi-Cloud-Netzwerke ein: Einfache und sichere Multi-Cloud-Umgebungen für Unternehmen

Einführung von Magic Cloud Networking nach Übernahme der Multi-Cloud-Anbindungstechnologie von Nefeli

San Francisco (Kalifornien), 6. März 2024 – Cloudflare, der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute die Einführung von Magic Cloud Networking bekannt. Unternehmen steht damit ab sofort eine unkomplizierte, sichere und skalierbare Möglichkeit zur Verfügung, ihre Public Cloud-Umgebungen zu vernetzen und abzusichern. Zur Beschleunigung des Markteintritts in diesem Bereich hat Cloudflare die Technologie von Nefeli Networks erworben. Dieses Start-up im Bereich Multi-Cloud-Netzwerke hat es sich zum Ziel gesetzt, IT- und DevOps-Teams mit einer einzigen Ebene zur Netzwerkverwaltung bei der Implementierung von Cloudinfrastrukturen das Leben zu erleichtern. Durch die Integration der Technologie von Nefeli in die Connectivity Cloud von Cloudflare konnte die Orchestrierung von Cloudnetzwerken mit dem Maßstab eines globalen Netzwerks in einer einzigen Plattform kombiniert werden. Dadurch befinden wir uns in der einzigartigen Position, Unternehmen dabei helfen zu können, jede Private Cloud- oder Public Cloud-Umgebung nahtlos zu erforschen, verbinden und schützen. Gleichzeitig tragen wird dazu bei, dass Firmen nicht stärker an einen bestimmten Public Cloud-Anbieter gebunden werden.

Heute nutzen die meisten Unternehmen in irgendeiner Weise Public Cloud-Dienstleister. Somit müssen sie zur Anbindung jeder Virtual Private Cloud (VPC) Cloud-Netzwerkplattformen manuell konfigurieren und verwalten. Mit Multi-Cloud-Netzwerken können Unternehmen mehrere Cloud-Umgebungen nutzen und auf diesen einheitlich mühelos Konnektivität und Sicherheitsrichtlinien implementieren und verwalten. Die Technologie von Nefeli automatisiert und vereinfacht diesen Prozess durch die Bereitstellung einer einzigen Bedienschnittstelle, mit der Mitarbeitende Änderungen bei den Netzwerkbestandteilen leichter einführen und verwalten können.

„Wir sind der Auffassung, dass Kunden das Potenzial der Cloud nur dann voll ausschöpfen können, wenn sie die besten Funktionen jedes Public Cloud-Providers problemlos frei miteinander kombinieren können“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Die Einbindung des Teams und der Kompetenzen von Nefeli in die Connectivity Cloud von Cloudflare beschleunigt unseren Einstieg ist den Bereich Multi-Cloud-Netzwerke. Unsere Kunden können die Kosten für die Verwaltung verschiedener Cloud-Dienstleister reduzieren und profitieren von einer größeren Kontrolle, Übersicht, Agilität und Widerstandsfähigkeit, sodass sie die Möglichkeiten ihrer Cloud-Umgebungen zur Gänze ausschöpfen können.“

Die Zusammenarbeit von Nefeli und Cloudflare hat im Rahmen des Programms Workers Launchpad begonnen. Dabei konnte das Team von Nefeli ausloten, wie sich die Technologien zum größten Vorteil für die Kunden skalieren lassen. Cloudflare hat die Belegschaft und Technologie von Nefeli übernommen, um die Entwicklung und Einführung von Magic Cloud Networking zu beschleunigen. Wir integrieren diese Technologie in Cloudflare One, unsere umfassende SASE-Plattform, um Kunden eine einheitliche Verwaltung in ihrem gesamten Firmennetzwerk zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl lokale als auch cloudbasierte Implementierungen. Durch die Bereitstellung von Magic Cloud Networking mit Secure Access Service Edge (SASE)- und Web Application and API Protection (WAAP)-Funktionen über eine einzige Plattform kann Cloudflare aktuell als einziges Unternehmen ein vollumfängliches Zero Trust-Produktsortiment, robuste Netzwerkanbindungen mit unserer globalen Reichweite und unserem weltweiten Backbone sowie branchenführende Anwendungs- und Netzwerksicherheit anbieten. Damit lassen sich neben den internen, privaten Systemen der Kunden auch die externen und öffentlich zugänglichen vernetzten und schützen.

Mit Magic Cloud Networking werden Kunden das globale Cloudflare-Netzwerk nutzen können – das größte Netzwerk mit den meisten Verknüpfungen auf SASE-Markt, das mehr als 310 Städte in über 120 Ländern umfasst und an gut 13.000 Netzwerke rund um den Globus angebunden ist. Die Erweiterung um Magic Cloud Networking wird Cloudflare-Kunden eine reibungslose Erkennung, Visualisierung, Anbindung und Absicherung ihrer cloudbasierten Netzwerkinfrastruktur ermöglichen. Dadurch sind wir in der einmaligen Position, Kunden für den Umbau ihrer Netzwerkarchitektur eine einzige Anlaufstelle bieten zu können.

„Bei Nefeli wollten wir dafür sorgen, dass sich Unternehmen die Möglichkeiten der Cloud bestmöglich zunutze machen können – ohne künstliche Grenzen innerhalb oder zwischen bestimmten Cloud-Plattformen“, so CEO Eugenia Corrales. „Durch die nahtlose Einbindung der Multi-Cloud-Netzwerkfunktionen von Nefeli in die robuste Cloudflare-Plattform werden Unternehmen künftig ihre Cloud-Infrastruktur mühelos vernetzen und verwalten können. Der Sicherheits- und Performance-Aspekt ist dabei maßstabsgerecht integriert.“

„Seit den Anfängen des Internet zählt Komplexität zu den größten Innovationshemmnissen“, erklärt Dr. Scott Shenker, Mitgründer und Vorsitzender von Nefeli. „Deshalb freue ich mich auf dieses nächste Kapitel für das talentierte Team von Nefeli: Es geht darum, Einfachheit und Skalierbarkeit miteinander zu verbinden, um das Multi Cloud Networking zu revolutionieren.“

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

– Blogbeitrag: Schutz und Vernetzung von Public Cloud-Umgebungen für Unternehmen mit Cloudflare

– Magic Cloud Networking von Cloudflare

