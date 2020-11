Cloudyboard – Zusammenarbeit mit lokalem Vereinen

Laptray Cloudyboard

Cloudyboard ist ab sofort ein weiterer Sponsor des Vereins FC Viktoria, in Urberach. Durch diese Zusammenarbeit mit dem FC Viktoria in Urberach, soll der lokale Jugendsport gestärkt werden und der lokale Markenaufbau vorangetrieben werden. Doch wieso der FC Viktoria? Mehrere Jahre spielte der Verantwortliche Johannes K. bei diesem Verein aktiv in der 2. Mannschaft Fußball, daher besteht dort eine Vertrauensbasis, die nun wieder auflebt. Der

FC Viktoria hat 3 aktive Mannschaften. Die 1. Mannschaft spielt aktuell in der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald. Aktuell findet kein Spielbetrieb statt, doch die Hoffnungen sind groß, dass dieser bald wieder stattfinden kann. Dies sei nicht nur schade für den Fußball, sondern auch, wie überall, eine finanzielle Herausforderung.

Das Cloudyboard ist nach wie vor ein revolutionäres Laptop-Accessoire, das Arbeiten am Laptop einfacher machen soll. Nicht nur die aktuellen Models der Fotokampagne sind begeistert, sondern auch die Nutzer in Form von Onlinebewertungen.

Großes Interesse besteht im privaten Gebrauch, da das Laptopkissen gerne zu Hause auf der Couch oder auf dem Bett genutzt wird, um nicht den warmen Laptop direkt auf dem Schoß zu haben. Dies kann das Bindegewebe schädigen und im schlimmsten Fall zu Verbrennungen führen.

Das Angebot wird auch gerne von kleineren Firmen als Firmengeschenk oder als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter genutzt. Durch die hochwertige Verarbeitung und da es direkt aus Deutschland kommt, kommt es laut Kunden gut an.

Weitere Infos zum Knietablett unter: www.cloudyboard.eu

Pressekontakt:

Johannes Kerst Cloudyboard | Bachstr. 2 | 63303 Dreieich | Deutschland

E-Mail: contact@cloudyboard.eu

Cloudybaord ist eine Marke für Laptopzubehör. Dieses Laptopkissen versorgt den Nutzer mit Komfort. Mit diesem lässt es sich überall bequem mit dem Notebook arbeiten. Dieses wird seit 2017 in Deutschland hergestellt.

Firmenkontakt

Johannes Kerst, Cloudyboard

Johannes Kerst

Bachstr. 2

63303 Dreieich

–

cloudyboard@cloudyboard.eu

http://www.cloudyboard.eu

Pressekontakt

Johannes Kerst Cloudyboard

Johannes Kerst

Bachstr. 2

63303 Dreieich

015739448967

contact@cloudyboard.eu

http://www.cloudyboard.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.