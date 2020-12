CMC Markets steuert ab sofort das EU-Geschäft aus Frankfurt heraus

Frankfurt am Main, 14. Dezember 2020 – CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, steuert ab sofort das Neukundengeschäft innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aus Deutschland heraus, mit lokalen Niederlassungen in weiteren Ländern des EWR. Verantwortlich dafür ist die Geschäftsführung der CMC Markets Germany GmbH in Frankfurt, bestehend aus Craig Inglis und Markus Kegler.

Mit diesem Schritt reagiert der 1989 gegründete CFD-Broker auf das Ende der Übergangsfrist und damit den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum Jahreswechsel. Craig Inglis sieht aber noch eine ganz andere Motivation: “In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass zum Beispiel Trader in Paris oder Rom denen in Hamburg oder Stockholm sehr viel ähnlicher sind, während es durchaus einige Unterschiede in der Herangehensweise der Kunden an das Produkt CFD zum in Großbritannien dominierenden Spread Betting gibt. Aus der Homogenität der EWR-Märkte untereinander erwarten wir uns für die Zukunft jede Menge Synergien – und das nicht nur auf der Kostenseite, sondern vielmehr auch aus dem Austausch und der gemeinsamen Realisierung von Ideen, Produkten und Strategien”, so Inglis weiter.

Durch die Errichtung der neuen Europa-Zentrale in Frankfurt ist sichergestellt, dass Kunden von CMC Markets in den 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums auch nach dem 31. Dezember 2020 einen verlässlichen Partner für das Trading mit Sitz im EWR haben. “Das Produkt CFD hat in den vergangenen Jahren sowohl bei kurzfristig orientierten Tradern als auch bei Anlegern mit längerem Zeithorizont immer mehr an Bedeutung gewonnen”, so Markus Kegler. “Aus Deutschland heraus wollen wir diese Erfolgsgeschichte eines immer noch sehr jungen Finanzprodukts jetzt fortschreiben und CFDs mit all ihren Möglichkeiten in ganz Europa noch bekannter machen und damit den Marktanteil gegenüber anderen Hebelprodukten weiter ausbauen.”

Bei CMC Markets hat sich im ersten Geschäftshalbjahr, das am 30. September endete, durch die starke Handelsaktivität der Kunden und ein erfolgreiches Neugeschäft während der Corona-Pandemie die Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre fortgesetzt. “Mit den außerordentlich guten Quartalen im Rücken blicken wir sehr optimistisch nach vorn und sehen uns mit den drei Zentralen in London, in Sydney für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und nun in Frankfurt für den Europäischen Wirtschaftsraum bestens aufgestellt, auch in Zukunft unserem Ruf als Innovationsführer mit einem hochwertigen Kundenservice und einer hohen Plattformstabilität gerecht zu werden”, so Craig Inglis.

Über CMC Markets

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz “CFDs”) über die Handelsplattform “Next Generation” zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.600 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: “Inhalte”) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

Firmenkontakt

CMC Markets Germany GmbH

Craig Inglis

Neue Mainzer Strasse 46-50

60311 Frankfurt am Main

069 2222 44 053

c.inglis@cmcmarkets.com

http://www.cmcmarkets.com

Pressekontakt

Kranch Media

Thomas Kranch

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim am Rhein

0151 1200 25 35

tk@kranch-media.de

http://www.kranch-media.de