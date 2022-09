Cobots auf Roadshow durch die DACH-Region

Universal Robots präsentiert Automatisierung zum Anfassen

München, 6. September 2022 – Universal Robots (UR), der dänische Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), schickt seine Cobots im Herbst 2022 sechs Wochen lang auf Tour: Vom 4. Oktober bis 23. November können Interessierte Automatisierung mittels kollaborativer Robotik an 13 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Anfassen erleben.

„Nicht zuletzt der anhaltende Arbeitskräftemangel macht es für Unternehmen notwendig, Automatisierungslösungen in Betracht zu ziehen. Es ist uns daher ein großes Anliegen, besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) den Schritt in die Automatisierung so einfach wie möglich zu gestalten“, erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots. „Mit unserer Roadshow, die uns quer durch die DACH-Region führt, wollen wir gezielt KMUs erreichen. Dazu kommen wir in deren Nähe und zeigen ihnen gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort anhand praxisnaher Anwendungsbeispiele, welches enorme Potenzial kollaborative Roboter für KMUs bieten.“

Ausprobieren und inspirieren lassen

Vom Schweißen über das Maschinenbeladen bis zum Palettieren: Die im Rahmen der Roadshow ausgestellten Applikationen machen deutlich, wie vielfältig Cobots einsetzbar sind. Sie übernehmen monotone, ergonomisch ungünstige oder gar gefährliche Tätigkeiten und entlasten so ihre menschlichen Kollegen. Das macht sich besonders in Zeiten des anhaltenden Arbeitskräftemangels in doppelter Hinsicht bezahlt: Sie helfen Unternehmen einerseits, ihre Produktivität aufrecht zu halten, und erhöhen andererseits auch die Attraktivität der Arbeitsplätze.

Darüber hinaus sind die Leichtbauroboter besonders benutzerfreundlich und leicht zu bedienen. Interessierte haben während der Roadshow die Möglichkeit, die einfache Handhabung selbst auszutesten und sich mit den Funktionalitäten der Roboter vertraut zu machen. Erfahrene Automatisierungsexperten stehen dabei vor Ort beratend zur Seite und widmen sich den individuellen Bedürfnissen der Besucher.

13 Tour-Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Vielversprechend für den Erfolg der Roadshow sind Kundennähe und Fachkompetenz. Hier profitiert Universal Robots von seinem hervorragend ausgebauten Partnernetzwerk: 13 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz garantieren kurze Wege für alle, die mehr über Automatisierung mithilfe von Cobots erfahren wollen.

Datum Ort

04.10. & 05.10.22 Hannover

11.10. & 12.10.22 Berlin

19.10. & 20.10.22 Schwerte

19.10. & 20.10.22 Zofingen – CH

25.10. & 26.10.22 Düren

25.10.22 Dornbirn – AT

02.11. & 03.11.22 Dielsdorf – CH

08.11. & 09.11.22 Schweinfurt

08.11. & 09.11.22 Ofterdingen

15.11. & 16.11.22 Sonthofen

15.11. & 16.11.22 Mönchweiler

16.11. & 17.11.22 Linz – AT

22.11. & 23.11.22 Bebra

Weitere Informationen zu den Stationen, Daten und zur Anmeldung finden Sie: https://www.universal-robots.com/de/roboter-auf-tour-2022/

Die hochmoderne Robotik-Plattform von Universal Robots (UR) unterstützt Anwender dabei, Arbeitsprozesse neu zu denken und zu revolutionieren. Seit dem ersten marktfähigen kollaborierenden Roboter (Cobot) im Jahr 2008 hat UR sein Produktportfolio kontinuierlich erweitert: So können der UR3e, UR5e, UR10e und der UR16e unterschiedliche Reichweiten und Traglasten stemmen. Jedes dieser Modelle lässt sich zudem mit einer großen Vielfalt an Endeffektoren, Software, passendem Zubehör und Applikations-Kits aus dem UR+ Ökosystem kombinieren. Das Ergebnis: Die Cobots sind in vielen unterschiedlichen Industriezweigen einsetzbar und können je nach Produktionslayout flexibel umgerüstet werden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im dänischen Odense gehört zur Unternehmensgruppe Teradyne Inc. und verfügt über Niederlassungen in den USA, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in der Türkei, in China, Indien, Japan, Südkorea, Singapur und Mexiko. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 50.000 Cobots installiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

