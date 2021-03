Coinstar stattet von Kaufland übernommene real-Märkte mit Münzwechsel-Automaten aus

Coinstar (www.coinstar.de), ein Münzwechseldienstleister, hat eine Rahmenvereinbarung mit Kaufland getroffen und stattet die von real übernommenen Filialen mit Münzwechsel-Automaten aus.

Münzgeld gibt es schon seit über 2.500 Jahren. Mit seinem Aufkommen in China, Griechenland und dem Römischen Reich wurde der bis dato übliche Tauschhandel abgelöst und der weltweite Handel nahm Fahrt auf. Auch heute, im Zeitalter digitaler Währungen und Zahlungsmöglichkeiten, erfreuen sich Münzen nach wie vor großer Beliebtheit. Kinder lernen mit ihnen die Bedeutung von Geld, Automaten werden mit ihnen “gefüttert” und Hüte von Straßenmusiker mit ihnen gefüllt.

+++ Schon über 800 Coinstar Münzwechsel-Automaten in Deutschland +++

Aber wenn die Brieftasche vor lauter Münzen aus den Nähten platzt und das Sparschwein auch schon die Schlachtreife erlangt hat, wird es Zeit, die Münzen wieder einzutauschen. Dafür muss man aber nicht extra den Weg zum Geldinstitut antreten. Coinstar, mit über 800 Münzwechsel-Automaten der größte Self-Service Münzwechseldienstleister in Deutschland, bietet dafür ganz bequem und unkompliziert die Möglichkeit in zahlreichen Lebensmittelgeschäften. Nun sind die praktischen Münzwechsel-Automaten auch in den ersten Kaufland-Märkten verfügbar – zunächst an den übernommenen Standorten der real GmbH, mit der Coinstar bereits zusammengearbeitet hat. “Mit der Coinstar Deutschland GmbH haben wir im Januar einen Rahmenvertrag geschlossen. Durch diesen steht unseren Kunden zunächst an allen Standorten, die bisher von der real GmbH betrieben wurden und von Kaufland übernommen werden, der Service zur Verfügung. Wir prüfen in den kommenden Monaten die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in weiteren Kaufland-Märkten”, so Knut Harenkamp, zuständig für Vermietungen bei Kaufland.

+++ Kleiner Aufwand, große Wirkung +++

Coinstar Münzwechsel-Automaten bieten für Einzelhändler eine einfache und zudem kostenneutrale Möglichkeit, die Attraktivität ihres Geschäftes zu erhöhen. Mit dem zusätzlichen Service des Münzwechselns werden neue Kunden generiert. Und auch bei bestehenden Kunden wird die Loyalität zum Geschäft erhöht, da diese ihre Münzen bequem und zuverlässig genau dort umtauschen können, wo sie ohnehin bereits einkaufen. Nachdem der Coinstar Automat die abgegebenen Münzen akzeptiert hat, erhalten die Kunden, abzüglich der Gebühr in Höhe von 9,9 %, einen Wertbon, der in den Geschäften gleich zum Einkaufen genutzt oder gegen Bargeld eingetauscht werden kann.

“Wir sind sehr zufrieden, mit Kaufland einen weiteren Partner gewonnen zu haben, der es uns ermöglicht, unsere Präsenz auf dem deutschen Markt noch deutlich zu verstärken. Mithilfe unseres schlüsselfertigen Komplettservices können Einzelhändler nachweislich von höheren Umsätzen sowie mehr Filialbesuchern profitieren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich dieser positive Effekt auch bei Kaufland bemerkbar machen wird und stehen schon jetzt in den Startlöchern, um nach der Testphase dann auch weitere Kaufland-Märkte mit unseren Münzwechsel-Stationen auszustatten”, so Andreas Spinkler, Managing Director Coinstar Deutschland, zur Kooperation mit Kaufland.

Das 1991 gegründet Unternehmen Coinstar mit Sitz in Bellevue, Washington, besitzt und betreibt das größte vollautomatische, multinationale Netzwerk von Münzwechselautomaten. Was 1992 mit dem ersten Automaten in San Francisco begann, umfasst heute 23.000 Standorte in Amerika und Europa. Für seine Automaten bietet Coinstar einen bequemen und zuverlässigen Münzumtauschservice für Lebensmittelgeschäfte, Großhändler und Finanzinstitute.

