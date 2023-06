Colour Connection: maßgeschneiderte Lösungen aus der Druckerei

Individuelle Print-Projekte kommunizieren Botschaften wertig und dadurch oft überzeugend. Bei Printweb.de sogar nachhaltig.

Frankfurt am Main, 12.Juni 2023 – Die Colour Connection GmbH, Betreiberin der Website printweb.de, steht für maßgeschneiderte Lösungen in der Druckindustrie und für eine nachhaltige Produktion. Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen und Produkten bietet das Unternehmen unter https://www.printweb.de/ individuelle Printlösungen, die auf die spezifischen Anforderungen und Vorstellungen der Kundinnen und Kunden aus Unternehmen und Agenturen zugeschnitten sind.

Die Vorteile maßgeschneiderter Printlösungen

„Wir bieten unseren Kunden die bestmöglichen Drucklösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind“, so Ralph Hadem, Geschäftsführer der Colour Connection GmbH. „Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Prozesse.“

Die Colour Connection GmbH hat sich auf individuelle Druckprojekte spezialisiert, die genau nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden umgesetzt werden. Das gilt für alle Produkte, die auf der Website zu sehen sind und für alle Ideen, die noch nicht abgebildet sind. Mit über 1.600 (!) individuellen Produktionen auf ihrem Blog gibt die Colour Connection GmbH einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten, die maßgeschneiderte Printlösungen bieten.

Persönliche Beratung und gemeinsame Planung von Printkampagnen

Die Colour Connection GmbH zeichnet sich durch eine hohe Kundenorientierung aus. Die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden stehen im Mittelpunkt der Beratung. Mit fundierten Marktkenntnissen und hoher Beratungskompetenz entwickeln die Expertinnen und Experten von Colour Connection gemeinsam mit den Kunden maßgeschneiderte Printkampagnen. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Print-Maßnahmen optimal mit möglichen Online-Marketing- oder Social-Media-Aktionen harmonieren.

Der gemeinsame Planungsprozess ermöglicht eine effektive und zielgruppengerechte Gestaltung der Werbekampagnen, die den Kunden dabei unterstützt, seine Botschaften wirkungsvoll zu kommunizieren und seine Markenbekanntheit zu steigern.

Die Vorteile von Print: Haptik, Reichweite und Glaubwürdigkeit

Printmedien bieten etliche Vorteile. Einer davon ist die Haptik: Das physische Erlebnis beim Durchblättern einer Zeitschrift oder eines Katalogs schafft eine tiefe Bindung zum Leser. Printmedien erreichen ein breites Publikum und können besonders in lokalen und regionalen Märkten sehr effektiv sein.

Ein weiterer Vorteil ist ihre Glaubwürdigkeit. Im Gegensatz zu digitalen Medien, die oft mit Fake News und unzuverlässigen Informationen in Verbindung gebracht werden, genießen Printmedien ein hohes Maß an Vertrauen bei den Verbrauchern.

Diese und weitere Ergebnisse bestätigt eine umfangreiche Metaanalyse des Fachverbandes Medienproduktion. Sie basiert auf mehr als 300 internationalen Studien. Die 10 wichtigsten Fakten zur Wirkung von Printmedien können auf der Website von Colour Connection gratis angefordert werden: https://www.printweb.de/10-fakten-ueber-die-wirkung-von-print.html

Nachhaltigkeit bei der Colour Connection GmbH

Die Colour Connection GmbH hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Bereits 2007 hat das Unternehmen damit begonnen, alle Produkte und Prozesse auf größtmögliche Umweltverträglichkeit umzustellen. Heute werden mehr als 85 Prozent der verwendeten Papiere aus nachhaltiger Produktion oder zu 100 Prozent aus Altpapier hergestellt.

Mehr über die maßgeschneiderten Drucklösungen und die nachhaltigen Praktiken des Unternehmens auf der Website.

Die Colour Connection GmbH ist eine Druckerei mit knapp 30 Jahren Erfahrung und hohem Anspruch an den persönlichen Kundenservice. Zahlreiche Papiersorten und Veredelungen sowie Print-on-Demand ermöglichen eine besonders individuelle Beratung, Betreuung und Produktauswahl. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main betreibt auch den Onlineshop printweb.de. Der Shop bietet ein breites Spektrum an Druckdienstleistungen wie Digital- und Offsetdruck, Großformatdruck, Veredelungen, Mailings und vieles mehr. Mit dem Fokus auf höchste Kundenzufriedenheit und Qualität ist die Colour Connection GmbH ein zuverlässiger Partner für Unternehmens- und Agenturkunden. Ferner ist es Inhaber Ralph Hadem ein Anliegen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies geschieht durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und moderner Technologien. Außerdem wird das Abfallaufkommen reduziert und Recyclingprozesse werden kontinuierlich optimiert.

Kontakt

Colour Connection GmbH

Ralph Hadem

Hanauer Landstraße 523

60386 Frankfurt am Main

069-9443730



http://www.printweb.de

