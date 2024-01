Comedian Andrea Volk LIVE auf der BOE Halle 6 / Stand 6.A34

Frauenpower: Humor mit Herz und Hirn – maximale Lachgarantie für Ihre Veranstaltung

Mit der Komikerin und Kabarettistin Andrea Volk begrüßt die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad eine weitere Lachgranate an Bord. Nichts verbindet Menschen so sehr wie gemeinsames Lachen, Genießen und Feiern. Mit ihrer Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse bietet die Eventspezialistin liebevoll und bis ins Detail perfekt geplante Veranstaltungen für mittelständische Unternehmen. Wer passt da besser ins Künstlerteam als Andrea Volk, die in ihrer Kabarettreihe „Büro und Bekloppte“ den Arbeitsalltag aufs Korn nimmt? Die Komikerin begeistert online (z.B. in Frühstücksformaten der Friedrich-Naumann-Stiftung), hybrid (z.B. Bundesministerium des Innern) und live für ausverkaufte Stadthallen. „Papier ist geduldig“ sagt man. Und so war die erste lose Zusammenarbeit zwischen Ellen und Andrea ein phänomenaler Erfolg! Jürgen Hartz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Datenschutzbeauftragten, kommentierte den Auftritt mit den Worten: „Andrea Volk hat es verstanden, unserer Mitglieder mit ihrem Programm zu begeistern“. Das war der Startschuss für eine wundervolle Zusammenarbeit. Mit Andrea Volk ist nun ein weiterer Humor-Profi im Portfolio von Menschen – Emotionen – Erlebnisse.

LIVE auf der BOE International Halle 6 / Stand 6.A34

Verschaffen Sie sich selbst ein Bild und treffen Sie Andrea Volk persönlich auf der BOE! Am 17. Januar 2024 performt Andrea an der ComedyInABox Bühne in Halle 6 zwei Auftritte um 14:00 und um 16:15 Uhr und wird zwischen den Shows am Stand von Ellen Kamrad 6.A34 anzutreffen sein. Verbringen Sie unterhaltsame Minuten mit Andrea und lernen Sie uns danach am Stand der Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse kennen. „Wenn sich Andrea über die Absurditäten des Alltags aufregt, ist es ein tolles Erlebnis diese Granate in ihrer Lebendigkeit zu erleben“, erklärt Kamrad. Andrea Volk arbeitete selbst lange im Marketing und hat in der Verwaltung eines großen Unternehmens gearbeitet. Sie kommt aus der Praxis und verbindet Wortwitz und Erfahrung mit Schlagfertigkeit. Ein echter Bühnenprofi ohne Starallüren. „Unser Entschluss zur Zusammenarbeit, war schnell gefasst“, strahlt die Eventfachfrau. Ellen Kamrad begeistert mit Ideen, Konzepten und der perfekten Umsetzung außergewöhnlicher Veranstaltungen. Vom Sektempfang bis zum Shuttle-Service: Je nach Absprache, Wunsch, Budget und Zielsetzung erhalten unsere Kunden ein Komplettpaket und müssen sich um nichts kümmern. Das können Koch- und Genussveranstaltungen oder Teambuildings bis hin zu abendlichen Gala-Events sein, oder vielleicht eine inspirierende Tagung mit dem kabarettistischen Highlight Andrea Volk. Unsere Kunden genießen unbeschwert und stressfrei.

Genial! „Wir sind das Volk!“ – Die neue Eventrevolution mit Ellen Kamrad und Andrea Volk!

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Andrea Volk“, sagt Kamrad. Als Kabarettistin nimmt Andrea Volk Politik und den alltäglichen Wahnsinn gleichermaßen aufs Korn. Ihr besonderes Augenmerk liegt dabei auf Lösungen für neuartige Probleme, bis hin zu aberwitzigen Szenarien wie dem Azubi mit Burnout vor dem ersten Arbeitstag oder dem Chef, der plötzlich einen Dutt trägt. Das ist ein echtes Highlight!“ Interessierte mittelständische Unternehmen und Teams, die auf der Suche nach Ideen für eine Veranstaltung sind, können sich jederzeit für ein Konzept an die Eventprofis der Agentur wenden. Und schon kann Andrea Volk in Ihr Veranstaltungskonzept eingebunden werden. Themen dafür gibt es in der Arbeitswelt wirklich genug. Kontaktieren Sie uns jetzt, um mit Andrea Volk als Highlight Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam kreativ werden und den Alltag in einzigartige Events verwandeln! Kölner Eventagentur bringt Andrea Volk zu BOE 2024

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188



http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.