COMETEC und Farbe & Design rücken zusammen.

ipanema2c gleicht Kommunikation beider Unternehmen erfolgreich an.

Deutschlandweit steht COMETEC für hochwertige Profilsysteme, die dauerhaft und zuverlässig ihre Funktion erfüllen. Beim Thema Beschichtungen kooperiert das Wuppertaler Unternehmen seit über 10 Jahren mit der Farbe & Design GmbH, einem Qualitätsanbieter für Pulverbeschichtung von Metall- und Aluminiumprofilen. Jetzt ist man enger zusammengerückt: Als nun offizielle Partner kommunizieren COMETEC und Farbe & Design in einheitlichem Design: “Beide Unternehmen leben den gleichen Anspruch. Für den gemeinsamen Erfolg stehen Erfahrung, Expertise und das Streben nach Innovation,” erklärt Jochen Paas, der bei COMETEC und – seit Jahresbeginn 2021 – bei Farbe & Design als Geschäftsführer tätig ist. Umgesetzt wurde die kommunikative Unifizierung von der ipanema2c brand communication gmbh. Nach der Anpassung der Websites folgt nun die Realisierung eines Leitsystems für Farbe & Design am Firmensitz in Sprockhövel. Infos: ipanema2c.de

Profil. Marke. Flachdach.

Für COMETEC ist das Flachdachabschlussprofil weit mehr als nur eine Randerscheinung. Das Wuppertaler Traditionsunternehmen versteht sein Kernprodukt als variantenreiches Element zeitgemäßer Architektur. Alle COMETEC Systeme zeichnet aus, dass sie leicht und schnell montiert werden können. Im professionellen Umfeld überzeugt COMETEC mit Produkten wie Flachdachabschlüssen, Dachrandabdeckungen, Verblendungen oder mit Dachkonsolen, Wandkonsolen und Wandanschlüssen.

Oberflächen. Beschichtung. Kompetenz.

Mit innovativen Ideen dekoriert Farbe & Design Oberflächen und Profile für den Innen- und Außenbereich. Die Kernkompetenz des Sprockhöveler Unternehmens, bei dem Antonio Picone als Betriebsleiter verantwortlich ist, liegt in der Veredelung von Aluminium und Stahl. Für anspruchsvolle Kunden in ganz Deutschland gestaltet Farbe & Design die Welt etwas bunter.

Einheitliches Look & Feel von ipanema2c

Seit rund zwei Jahren kommuniziert COMETEC mit einer neuen Website, auf der die Produkte und deren Mehrwert im Fokus stehen. Die Nutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sich der User intuitiv zurechtfindet und die wesentlichen Produktinformationen einfach und schnell abrufen kann. “Neben dem hochfunktionalen Bedienkonzept, wurde das Markendesign seinerzeit evolutionär weiterentwickelt und erfolgreich etabliert”, erklärt Olaf Bruno Pahl, Geschäftsführer Strategie & Beratung bei ipanema2c. Und er ergänzt: “Für Farbe & Design haben wir nun visuelle Kernelemente übernommen und – für dieses spezielle Geschäftsfeld – neu interpretiert. Das Ergebnis: Die Nähe zu COMETEC ist sichtbar und wird erlebbar. Gleichzeitig erlaubt die Gestaltung, dass Farbe & Design als eigenständige Marke agieren kann.” Weitere Infos auf den Unternehmensseiten sowie auf www.ipanema2c.de

Über ipanema2c brand communication GmbH

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten hier täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenstrategie und Markenkreation profitieren aktuell Marktführer wie Abiomed, BOOM, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Samina, Schäfer-Shop, Stahl Krebs, BNP Paribas/Von Essen Bank, Reformhaus Bacher, Sparda-Bank West oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

