Community für angehende Steuerkanzlei-Gründer

Kostenlose Gründer-Skills & attraktive Co-Founder in Hannover

08.10.2020 – (Angehende) Steuerkanzleien starten aktuell ihre Kooperation mit dem Online-Karriereportal Skillgainer. Zusammen sponsern die Steuerkanzleien und die Skillgainer GmbH Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen zweierlei Werkzeuge für die erfolgreiche Selbstständigkeit:

1. Lernhäppchen zur kostenlosen Entwicklung der eigenen Gründer-Skills

2. Attraktive Partner für eine gemeinsame Kanzleigründung, z.B. in Hannover

Warum Gründer-Skills den Unterschied machen

Kaum eine Zielgruppe muss sich so stark entwickeln wie Unternehmer*innen. Selbstmanagement & Führungskompetenz der Gründer*innen wirken sich nämlich auf die gesamte eigene Steuerkanzlei aus. Wertvoll sind hier Ausdauer, Überzeugungskraft und ein gutes Zeitmanagement.

Die Gründer-Skills der Talentcommunity für Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen setzen genau da an und ermöglichen den erfolgreichen Schritt in die Selbstständigkeit:

Potenzielle Kanzleigründer erlernen mit wöchentlich nur 15 Minuten Zeitaufwand über jedes mobile Endgerät Skills wie

– erfolgreiche Mandantengewinnung,

– Mitarbeiter einstellen und wirksam führen oder

– sich die Work-Life-Balance bewahren.

Die wohlportionierten Online-Lernhäppchen können z.B. auf dem Weg zur Arbeit oder in der Pause gelesen und sofort umgesetzt werden.

Die eigene Steuerkanzlei in Hannover

Potenzielle Gründungspartner aus Hannover sponsern diese Weiterbildung im Wert bis zu 4.890 Euro und stellen sich dabei den Steuerprofis als potenzielle Co-Founder vor. Ein Weiterbildungssponsor der Community aus Hannover ist z.B. die CFO-Consultingfirma RG Finance.

RG Finance entlastet Gründer in finanzstrategischen Fragen wie z.B. integrierte Finanzplanung, Controlling, Kapitalakquise, Skalierung und Exit. Um die RG Finance-Kunden zukünftig im Finanz- und Steuerkontext zu betreuen, gründet das Unternehmen unter dem eigenen Dach eine Steuerkanzlei.

Als Co-Founder bietet sich ambitionierten Steuerberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen das Beste aus zwei Welten: eine eigene Steuerkanzlei unter dem Dach von RG Finance mit bestehenden Mandantenstamm und Partnerbeteiligung plus Festanstellung.

Kostenloser Talentcommunity beitreten

Diese spezielle Talentcommunity richtet sich an Steuerberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen, die eine eigene Kanzlei – z.B. in Hannover – aufbauen möchten.

Diese angehenden Kanzlei-Gründer erhalten die kostenlose Weiterbildung ihrer Gründer-Skills sowie Angebote von attraktiven Gründungspartnern. Möchten sich Talente als Co-Founder bewerben, können sie das sofort und in wenigen Minuten tun: mit einem mobilen Qualifizierungsquiz.

Denn wer hat schon stets einen Lebenslauf (optimiert als Co-Founder) parat oder hält ausschließlich auf dem Laptop nach spannenden Gründungsangeboten Ausschau?

>>> Hier können angehende Kanzlei-Gründer der Community beitreten:

https://skillgainer.de/community-selbststaendigkeit-steuerberater/

Skillgainer ist das Karriereportal für Talente & Unternehmen aus Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen. Zusammen mit rund 100 Autoren hat Skillgainer 150 komprimierte Soft-Skill-Kurse geschaffen.

Die Vision dahinter sind glückliche Talente in Tax & Finance. Dazu gehört neben dem Traumjob oder der Kanzleigründung auch die persönliche Weiterbildung, die jeden beruflich und privat voranbringt. Deshalb steht der Name Skillgainer für “Soft Skills aufpumpen”.

Oft ist Weiterbildung aber viel zu teuer, theoretisch und zeitaufwendig. Skillgainer bietet Talenten kostenlos praktische Weiterbildung in komprimierter Form an. Soft-Skill-Weiterbildung hilft Arbeitnehmern, aber auch Unternehmen. Genau aus diesem Grund übernehmen Arbeitgeber und potenzielle Gründungspartner die Kosten der Community, um sich vorstellen und den Talenten beweisen zu dürfen.

