CompAir bringt neuen hocheffizienten Kompressor mit Elektroantrieb mit bis zu 50 Prozent Energieeinsparung auf den Markt

CompAir hat den neuen mobilen Kompressor e-Portable Elec50 auf den Markt gebracht, den ersten elektrisch betriebenen fahrbaren Kompressor, der im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmodellen bis zu 50 Prozent Energie einspart.

Der Elec50 verfügt über einen Elektromotor und ist für den lärmarmen bzw. schadstofffreien Einsatz in Innenstädten und städtischen Bauprojekten konzipiert. Er ist für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, unter anderem im Tunnelbau oder in Baugruben. Das innovative Flexible Power Management Modul ermöglicht es dem Bediener, den Kompressor einfach an die statische Stromversorgung der Baustelle anzuschließen und zwischen den integrierten Optionen 63 Ampere, 32 Ampere oder 16 Ampere zu wählen, ohne die Verkabelung oder Anschlüsse ändern zu müssen.

Mit einem Gewicht von weniger als 750 kg kann der neue fahrbare Kompressor problemlos von einem normalen PKW und SUV mit Anhängerkupplung gezogen werden (vorbehaltlich der Führerscheinbeschränkungen des Fahrers und der zulässigen Anhängelast des Fahrzeugs).

Der Elec50 basiert auf dem bekannten Fahrzeugkompressor C50 von CompAir. Das Fahrgestell, die Verdichterstufe und das Kühlsystem haben ihre robuste Leistung bereits in mobilen Dieselanwendungen auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt. Jetzt bietet CompAir mit dem zusätzlichen energieeffizienten IE3-Motor oder dem optionalen IE4-Motor eine elektrische Alternative für die emissionsfreie und lärmreduzierte Druckluftversorgung.

Ein drehzahlgeregelter Antrieb sorgt für eine bedarfsgerechte Druckluftversorgung und senkt den Stromverbrauch weiter. Ein neu entwickelter Luftfilter, ein Nachkühler und eine Steuerung sorgen für eine hocheffiziente und emissionsfreie Maschine.

Darüber hinaus ermöglicht die neue Delcos-Steuerung mit optionaler iConn-Dateneinspeisung dem Bediener die Überwachung und Änderung von Leistungsparametern, GPS-Tracking inklusive.

Die Ingenieure von CompAir haben auch die Wartung des Kompressors in jeder Phase der Konstruktion berücksichtigt und eine Maschine entwickelt, die die Wartungskosten um bis zu 36 Prozent im Vergleich zu einem Dieselmotor senken kann. Diese Einsparungen werden durch eine deutliche Reduzierung der Filteranforderungen erreicht. Da es keinen Verbrennungsmotor gibt, sind auch keine Kraftstoff- oder Schmierölfilter erforderlich, was dazu beiträgt, sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand für die routinemäßige Wartung zu reduzieren.

Die „Mobile 5“-Garantie von CompAir bietet bis zu fünf Jahre Schutz, und die Betreiber können auch Service-Kits für eine kostengünstige Wartung erwerben.

Vince Blower, Sales Development Leader & Portable Product Manager EMEIA, fasst zusammen:

„Bei städtischen Bauprojekten wird die Reduzierung von Emissionen im Einklang mit den Netto-Null-Zielen vorangetrieben – und der Einsatz unseres neuen fahrbaren Kompressors Elec50 kann erheblich dazu beitragen, bei der Drucklufterzeugung vor Ort Kohlenstoff und Energie einzusparen. Die leichte und einfach zu ziehende Maschine bietet alle Vorteile, die Kunden von den fahrbaren Kompressoren der CompAir-Reihe erwarten, jetzt mit bis zu 50 Prozent Energie- und 36 Prozent Servicekostenersparnis.“

-Ende- 4 Fotos und der Text Download hier: www.pr-download.com/compair45.zip

Video dazu hier: https://vimeo.com/921439518/2ccf8af222

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

Kontakt

CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

Kirsten Waldmann

Argenthaler Straße 11

55469 Simmern

+ 49 (0)6761 832 308



http://www.compair.de

