congstar als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Unterstützung der Mitarbeiter in verschiedensten Lebenssituationen

Köln, 14.01.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar wird erstmals als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet – und das gleich mit der Bewertung “sehr gut”. Die Auszeichnung wird von der Bertelsmann Stiftung vergeben und würdigt Unternehmen, die eine familienbewusste Betriebskultur für ihre Mitarbeiter fördern. Die sehr guten Ergebnisse der Mitarbeiter- und Geschäftsführungsbefragung bestätigen, dass der in der Kommunikation genutzte Claim des Mobilfunkanbieters “Du willst es. Du kriegst es” auch für die Mitarbeiter eine hohe Bedeutung hat. Denn congstar ermöglicht eine sehr flexible Arbeitskultur mit hoher Eigenständigkeit.

Privates und Beruf als Teil der congstar Unternehmenskultur

Die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Anforderungen rückt immer stärker in den Fokus der Arbeitswelt. Vor diesem Hintergrund unterstützt und bestärkt der Mobilfunkanbieter congstar seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfacher Hinsicht. Abgesehen von verschiedenen Arbeitszeitmodellen, Home Office und weiteren Unterstützungsangeboten kann bei congstar auch ein Eltern-Kind-Büro oder eine Kinderbetreuung genutzt werden – für mehr Flexibilität bei der Arbeitsorganisation. congstar möchte seinen Mitarbeitern damit die Möglichkeit geben, Karriere, Job, Familie und Freizeit in Einklang zu bringen. Dank der Berücksichtigung beruflicher und privater Interessen der Mitarbeiter entsteht für das Unternehmen eine bereichernde Kultur mit viel Diversität, da verschiedene Blickwinkel und Erfahrungen sowie frische Impulse Einzug in den Arbeitsalltag finden.

Christina Kiehl, congstar Geschäftsführerin für die Bereiche IT, Finanzen und HR: “Um neben dem Beruf auch Zeit für andere Aktivitäten und Engagements zu geben, schreiben wir seit Mitte des letzten Jahres alle unsere Stellen als 75%-Stelle aus. Natürlich kann jeder Vollzeit arbeiten – wir wollen aber gerade Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Und auch allen anderen Bewerbern geben wir damit das Signal, dass sie neben ihrer Arbeit für congstar auch weiterhin ihrer Passion nachgehen können. Individuell, flexibel, bunt ist unser Motto – und das aus tiefster Überzeugung!” Das bestätigt Dipl.-Kffr. Britt Lorenzen, Prüferin der Bertelsmann Stiftung, im offiziellen Endbericht: “Die Geschäftsleitung lebt mit seiner Führung vor, was von den Mitarbeitern im Bereich Familienfreundlichkeit eingefordert und im Alltag umgesetzt und angewandt werden kann. Dies wird besonders in den aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie von allen wahrnehmbar gelebt und umgesetzt.”

Positives Fazit für congstar

Die congstar Auszeichnung basiert dabei auf den Erkenntnissen, die im Rahmen der Mitarbeiterbefragung und der Auswertung des Arbeitgeberbogens gewonnen wurden. Zudem wurden die Kriterien des Qualitätssiegels “Familienfreundlicher Arbeitgeber” mit den Ergebnissen der Befragungen der congstar Mitarbeiter abgeglichen. Dabei galt es vor allem, die Authentizität der Betriebskultur und ihre Nachhaltigkeit zu evaluieren. Das positive Fazit von Britt Lorenzen: “congstar ist sich der Wichtigkeit einer familienbewussten Personalpolitik sehr bewusst, praktiziert dies in unterschiedlichsten Formaten und Formen – und unterstreicht damit, wie wichtig das kostbarste Gut eines Unternehmens ist: die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fordern, zu fördern, aber vor allem wertzuschätzen.”

Auszeichnung attraktiver Arbeitgeber im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte

Seit 2011 zeichnet die Bertelsmann Stiftung Unternehmen als “Familienfreundliche Arbeitgeber” aus. Das Ziel ist die allgemeine Förderung von familienbewussten Betriebskulturen. Mit der Auszeichnung verpflichten sich Arbeitgeber, unterstützende Maßnahmen in verschiedenen Lebensphasen nachhaltig in ihrer Unternehmenskultur zu verankern und zu fördern.

Weitere Informationen zu congstar sind online unter www.congstar.de zu finden.

Unter www.congstar.de/das-ist-congstar/auszeichnungen/ gibt es einen Überblick der aktuellen congstar Auszeichnungen.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

