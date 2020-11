congstar beim “German Design Award 2021” ausgezeichnet

“Special Mention” für das im März gestartete congstar Soundbranding

Köln, 11.11.2020. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar wurde beim German Design Award 2021 für seinen neuen Markensound mit einer Special Mention in der Kategorie “Excellent Communications Design und Brand Identity” ausgezeichnet. Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der damit innovative Produkte und ihre Gestalter auszeichnet. Die Bewertung der eingereichten Beiträge erfolgt durch eine renommierte, internationale Jury. Erstmals kam das congstar Soundbranding im Rahmen der Kampagne “Probiert was geht” im März 2020 zum Einsatz.

Neues Soundbranding von congstar

Der congstar Markensound, entwickelt von S12/Klangerfinder, trägt zu einer neuen akustischen Identität bei. Bei der Entwicklung wurde vor allem auf die Flexibilität geachtet. Unterschiedliche Module ermöglichen es, immer neue Sounds zu produzieren, die dennoch einen hohen Wiedererkennungswert haben. Der eigene Sound ist neuer, aber fester Bestandtteil des congstar Markenauftritts. Sein Einsatz erfolgt in erster Linie in TV- und Onlinespots sowie im congstar Podcast “FAIRsprochen” und in der Kundenhotline. Er hilft dabei, die Marke congstar akustisch und emotional erlebbar zu machen. Dieser Aspekt findet sich auch im Urteil der German Design Award Jury wieder: “Audio Branding, das sich Gehör verschafft: der congstar Markensound. Der Brand Score auf der Basis von Songmodulen, inspirierenden Sounds, einer eigenständigen Tonalität und der eingängigen Melodie des Sound-Logos. Für ein Sound Branding, das Erlebniswert und Wiederkennbarkeit der Marke fundamental steigert.”

Präsentation und Auszeichnung von Gestaltungstrends in verschiedenen Disziplinen

Bereits zum neunten Mal wurde der German Design Award mit dem Ziel vergeben, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Der 2012 initiierte Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Die Auszeichnung für das congstar Soundbranding wird unter www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/32320-congstar-sound-branding präsentiert. Mehr zum congstar Soundbranding gibt es unter anderem im congstar Newsroom. Weitere Informationen zu congstar sind unter www.congstar.de zu finden.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im Oktober 2019 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2019” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

