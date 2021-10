congstar FAIRsprochen: Podcast mit Motivationscoach Johannes Grasser

Ein Gespräch über Herausforderungen, Motivation und Teamleistung

Köln, 19.10.2021. In der neuen Folge des congstar FAIRsprochen Podcasts ist der Sportwissenschaftler und Motivationscoach Johannes Grasser zu Besuch. Mit Gastgeber Juri Rother spricht Grasser – genannt Johnny – über seine aktuellen Projekte und seine Motivation, sich zu engagieren. Denn auch wenn Johnny aufgrund der Komplikationen seiner Frühgeburt an Tetraspastik leidet und auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sucht er sich stets neue und auch sportliche Herausforderungen. So studierte Johnny Sportwissenschaften an der TU München, sowie an der Deutschen Sporthochschule Köln und absolvierte dabei parallel noch ein Studium zum Spiel- und Videoanalysten beim DFB. Die neue Folge ist ab jetzt in allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom und über den congstar YouTube Kanal verfügbar. Bei FAIRsprochen stellt congstar regelmäßig interessante Menschen aus verschiedensten Bereichen vor und beleuchtet in diesem Zusammenhang immer das Thema Fairness.

“Nichts ist unmöglich”

Eine zentrale Rolle in Johnnys Leben und Motiv für seine Projekte ist das Motto “Nichts ist unmöglich”. Mit der Teilnahme an verschiedenen Läufen, wie beispielsweise den Mud Masters in Weeze (NRW) oder dem Rockman Run im Fichtelgebirge (Sachsen) möchte Johnny zeigen, dass auch Menschen mit einem Handicap über Grenzen hinauswachsen können. Dabei treibt seine Motivation und die Lust an neuen Herausforderungen ihn und sein Team zu besonderen Leistungen an. Im Podcast beschreibt Johnny, wie diese Zusammenarbeit gelingt und auf welchen Werten die Teamarbeit basiert, wie die Aufgaben verteilt sind und macht deutlich, dass auch Humor ein entscheidender Faktor bei den gemeinsamen Projekten ist.

Rückschläge als Chance für Veränderung

Zu seinem aktuellen Beruf ist Johnny über Umwege gekommen. Nachdem er rund 900 Bewerbungen geschrieben hatte und trotz seiner vielen Qualifikationen aufgrund seiner Behinderung häufig abgelehnt wurde, machte er sich als Motivationscoach selbstständig. Im Podcast schildert er, wie ihm das gelang und welche Aspekte er aus seiner eigenen Lebensgeschichte schöpft, um andere Menschen zu motivieren. Im Gespräch gibt Johnny auch einen Einblick, wie er sich auf sein aktuelles Projekt – den Aufstieg auf den “Zuckerhut” in Rio de Janeiro – vorbereitet und dieses neue Abenteuer gemeinsam mit seinem Team plant.

Die neueste Folge von “congstar FAIRsprochen” ist ab heute auf allen bekannten Podcast-Portalen, im congstar Newsroom und als Video auf dem congstar YouTube Kanal abrufbar. Dort sind auch die weiteren bisher erschienenen Ausgaben zu finden.

Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar. Weitere Infos zu Johannes Grasser und seinen Projekten gibt es unter johannes-grasser.de.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse