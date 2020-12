congstar im innovativen _blaenk Concept Store in Köln mit eigenem Bereich

Kunden profitieren bis zum 08.01.2021 vom exklusiven congstar _blaenk Deal

Köln, 30.11.2020. congstar meets _blaenk: Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar präsentiert sich ab sofort im innovativen _blaenk Concept Store (Schildergasse 31, 50667 Köln) mit einem eigenen Bereich im congstar Look. Dort haben interessierte Besucher bis zum 28. Februar 2021 die Möglichkeit, sich über aktuelle congstar Produkte und Tarife zu informieren und sich näher mit der Marke congstar zu beschäftigen.

Bis zum 8. Januar gibt es zudem einen exklusiven congstar _blaenk Deal: die congstar Allnet M mit 8 GB im LTE-Netz, Allnet und SMS Flat in Verbindung mit einer Auswahl attraktiver Smartphones ab 1 Euro Einmalpreis.

Im _blaenk Concept Store sind neben congstar auch weitere etablierte Marken und Start-Ups aus der Lifestyle-Branche präsent, die das Weihnachtsshopping durch individuelle Beratungen und digitalem Self-Checkout zu einem exklusiven Kundenerlebnis machen.

Im _blaenk Concept Store können congstar Produkte auch direkt gebucht werden. Dabei setzt congstar vor allem digitale Lösungen ein, wie beispielsweise ein Multitouch-Tisch mit Objekterkennung, über den Besucher die congstar Produkte und den exklusiven congstar _blaenk Deal spielerisch kennenlernen können. Dabei werden die Kunden auf Wunsch auch durch das Verkaufspersonal begleitet und beraten.

Ziel des congstar Engagements im _blaenk Concept Store ist es, die Marke congstar am Point of Sale erlebbar zu machen, dabei Menschen zu inspirieren und für die Marke zu begeistern. Dabei geht es nicht nur darum, Kunden mit Mobilfunkangeboten zu versorgen, sondern auch Emotionen zu wecken.

Weitere Informationen zu congstar sind online unter www.congstar.de zu finden. Mehr über den _blaenk Concept Store erfahren Sie unter blaenk.com.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse