congstar Podcast FAIRsprochen startet in die zweite Staffel

Hip-Hop-Moderatorin und Autorin Visa Vie im Gespräch über Fairness im Rap

Köln, 13.07.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar startet mit seinem Podcast FAIRsprochen in die zweite Staffel. Zum Auftakt ist Charlotte “Lotti” Mellahn – auch bekannt als Visa Vie – zu Gast, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen als sehr gute Kennerin der deutschen Rap-Szene gilt, diese als Journalisten aber auch kritisch begleitet. Die neue Folge von congstar FAIRsprochen ist ab jetzt auf allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom und über den congstar YouTube Kanal verfügbar.

Juri Rother als neuer Gastgeber der 2. Staffel FAIRsprochen

Im Rahmen ihrer wöchentlichen Sendung bei Radio Fritz (RBB) “Irgendwas mit Rap” spricht Visa Vie seit 2013 mit ausgewählten Gästen – meistens Rappern – über die neusten Entwicklungen und Veröffentlichungen der Szene. Für die erste Ausgabe der zweiten Staffel von congstar FAIRsprochen tauscht Visa Vie für knapp eine Stunde die Rollen und stellt sich den Fragen des neuen FAIRsprochen Moderators Juri Rother, der als Sänger der Kölner Band Planschemalöör schon selbst Gast bei FAIRsprochen war und nun als neuer Gastgeber der 2. Staffel agiert.

Einblicke in das Innenleben der deutschen Rap-Szene

Im Podcast erklärt Visa Vie, wie fair die deutsche Rap-Szene ist und wie sich die Szene (auch durch äußere Einflüsse) in den vergangenen Jahren verändert hat. Zudem gibt sie einen interessanten Einblick in das oft verborgene Innenleben von Deutschlands Rap-Szene und berichtet, welche Herausforderungen es in ihrem Arbeitsalltag als Frau im männerdominierten Rap-Business gibt. Eine zentrale Rolle spielt dabei ihr Umgang mit sexistischen Anfeindungen und menschenfeindlichen Äußerungen, die sie u.a. als Gastgeberin ihrer Radiosendung thematisiert, einordnet und dagegen auch deutlich Stellung bezieht.

Im Fokus bei FAIRsprochen: Fairness

Seit April 2020 stellt congstar im Rahmen des Podcasts FAIRsprochen interessante Menschen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Sport vor und diskutiert mit ihnen auch immer das Thema Fairness – stets aus einem anderen Blickwinkel. Durch den Podcast möchte congstar darauf aufmerksam machen, wie vielfältig der Begriff Fairness sein kann, gleichzeitig aber auch zeigen, wie Fairness im konkreten Alltag aussieht und gelebt werden kann. Alle bisherigen Ausgaben von FAIRsprochen können ganz einfach auf Youtube, im congstar Newsroom oder über alle gängigen Podcast Plattformen abgerufen werden.

