congstar startet mit “FAIRsprochen” einen Podcast für den mobilen Lifestyle

Fairness als zentraler Bestandteil / erster Gast: Max Hartung über u.a. Olympia

Köln, 16.04.2020. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar startet mit “FAIRsprochen” ein neues Format für den mobilen Lifestyle. Im Mittelpunkt steht der gleichnamige Podcast, der ab heute bei vielen Podcast-Portalen und Streaminganbietern verfügbar ist. Zu den regelmäßig stattfindenden Podcasts wird es auch immer mal wieder Webcasts bzw. Videoformate und – sobald es die Rahmenbedingungen wieder erlauben – Live-Events bei congstar vor Ort im Kölner Rheinauhafen geben. Moderatorin von “congstar FAIRsprochen” ist Radio- und Fernsehmoderatorin Bianca Hauda, die unter anderem durch ihre langjährige Tätigkeit beim Radiosender 1LIVE bekannt und aktuell bei ARTE mit culture@home zu sehen ist.

Fairness als zentraler Bestandteil des neuen Formats

Zu “FAIRsprochen” lädt congstar regelmäßig Persönlichkeiten ein, die den mobilen Lifestyle prägen. Egal ob Musiker, Sportler oder Unternehmer: fester Bestandteil ist immer das Thema Fairness. Die Gäste verraten im Gespräch mit Bianca Hauda, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Etwa einmal im Monat wird es eine Podcastfolge geben, Webcasts und Live-Events werden vierteljährlich stattfinden. congstar Geschäftsführer Dr. Peter Opdemom: “Mit dem multimedialen Eventformat “FAIRsprochen” wollen wir interessanten Persönlichkeiten, die eine klare Meinung haben und Haltung zeigen, eine Plattform zum Dialog bieten. Dabei versuchen wir immer, Themen aufzugreifen, die sowohl zu unserem Gast als auch zu congstar als Mobilfunkanbieter passen.”

Auftakt mit dem vierfachen Säbelfecht-Europameister Max Hartung

Zum Auftakt von “FAIRsprochen” ist Max Hartung zu Gast, vierfacher Europameister im Säbelfechten sowie Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und Gründungspräsident von Athleten Deutschland e.V.

Seit 2017 wird Hartung von congstar als Sponsor unterstützt und testet u.a. als Markenbotschafter für congstar neue Smartphones. Als Athletensprecher engagiert sich Hartung insbesondere für die Interessen von Athleten – auch im Dialog mit dem DOSB. Noch bevor das Internationale Olympische Komitee (IOC) die im Sommer 2020 geplanten Olympischen Spiele in Tokio abgesagt hatte, erklärte Hartung seinen Teilnahmeverzicht. Bei “FAIRsprochen” erklärt Hartung seine Haltung und gibt einen interessanten Einblick in das Leben und den Alltag eines Athleten – inklusive der Herausforderungen, vor denen er durch das Coronavirus steht. Eine große Rolle spielt für Hartung dabei Fairness – und das nicht nur beim Fechten selbst.

Timo Wakulat, Senior PR-Manager bei congstar: “Wir freuen uns, dass wir mit Max Hartung schon seit einiger Zeit einen Markenbotschafter haben, der eine klare Haltung zeigt. Daher war es für uns naheliegend, ihn gleich zum Auftakt von “FAIRsprochen” zum Gespräch zu bitten. Als Athlet und Athletensprecher verfügt Max über sehr viel Erfahrung, aber auch einen genauen und differenzierten Blick in die Sportwelt.”

“congstar FAIRsprochen” gibt es ab heute bei allen bekannten Podcast-Portalen und im congstar Newsroom. Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im Oktober 2019 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2019” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2019 bereits zum achten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

