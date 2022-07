ConnectedView screenbuddy® – Nie mehr schiefe Monitore

Jetzt neu bei Caseking!

Eine so simple wie geniale Lösung, für ein altbekanntes Problem. Genau das bietet der screenbuddy® von ConnectedView. Wer mit zwei oder mehr Monitoren arbeitet, kennt den Ärger: entweder lassen sie sich gar nicht erst perfekt aneinander ausrichten, oder spätestens wenn jemand gegen den Tisch stößt, muss nachkorrigiert werden. screenbuddy® verbindet die Monitore lückenlos mit einem cleveren Magnetsytem, sodass sie jederzeit in der genau der Position bleiben, die du willst. Problem gelöst!

Sobald du einmal die passenden Einstellungen gefunden hast, lassen sie sich per Smart-Lock-Technologie speichern. Da die beiden Elemente magnetisch verbunden sind, kannst du die Monitore trennen, problemlos dein Setup umbauen und sie danach mühelos wieder in die zuletzt gewählte Position bringen. Der Winkel ist dabei nahtlos zwischen 0° und 45° einstellbar.

Egal ob deine Monitore eine flache oder gebogene Rückseite haben, mit der flexiblen TPE-Platte passt sich der screenbuddy® problemlos an.

Die Features des ConnectedView

screenbuddy® im Überblick:

2x Adapter für nahtlose Monitor-Übergänge

stufenlos einstellbar, mit Smart-Lock-Technologie

perfekte Passform durch gebogene Kontaktfläche

flexibel durch magnetische Verbindungselemente

Verbindungswinkel von 15 bis 45 Grad

Gewinner des German Design Awards 2020

hergestellt in Deutschland aus recycelten Materialien

Der screenbuddy® wird unter humanen Herstellungsbedingungen in Deutschland aus recycelten Materialien hergestellt.

Der ConnectedView screenbuddy® kostet 39,90 Euro und ist ab sofort lieferbar!

