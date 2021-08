Content moves ab sofort “go-digital”-Partner

Das Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat Content moves als eines der autorisierten Beratungsunternehmen für das Förderprogramm “go- digital” bestätigt. Das Ministerium übernimmt damit 50 % bzw. bis zu 16.500 EUR der Kosten für förderfähige Dienstleistungen der Agentur für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern und maximal 20 Millionen EUR Umsatz.

Das Programm soll die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vorantreiben. Content moves unterstützt förderfähige Unternehmen in den Bereichen “Digitale Markterschließung” und “Digitalisierte Geschäftsprozesse”. “Diese Kombination ist besonders passend. So können wir mittelständische Unternehmen mit unseren Stärken, Inbound Marketing und Marketing Automation, gleichermaßen unterstützen und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit beitragen”, freut sich Geschäftsführer Alexander Fink, der bereits auf eine 15-jährige Laufbahn in der Vermarktung erklärungsbedürftiger Business-to-Business-Produkte zurückblicken kann.

Mit der Expertise in der Automatisierung von Marketing- und Vertriebsprozessen unterstützt Content moves nicht nur bei der operativen Instandsetzung der entsprechenden Software. Die Düsseldorfer Agentur bietet auch die ebenso förderfähige Beratungsleistung hierzu an. So wird nicht nur eine möglichst reibungslose, sondern auch nachhaltige Digitalisierung der Arbeitsabläufe beider Bereiche gewährleistet.

Zur Nutzung der Digitalisierungsförderung sollten sich interessierte Unternehmen schnell entschließen, denn das Programm “go-digital” läuft zum 31.12.2021 aus. Allerdings wird ihnen der bürokratische Aufwand erspart, da Content moves den gesamten Prozess der Antragstellung übernimmt.

Weitere Informationen: Content moves

Content moves unterstützt als Inbound Marketing-Agentur moderne B2B- Unternehmen bei der digitalen Leadgewinnung. Das erfahrene Expertenteam unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung der Inbound- und Content-Strategie bis zur Einführung der Marketing Automation-Lösungen HubSpot sowie Salesforce Pardot und CRM.

Firmenkontakt

Content moves GbR

Katrin Kremer

Haydnstraße 61

40593 Düsseldorf

+49 (0)211 917 32225

katrin.kremer@content-moves.de

https://content-moves.de

Pressekontakt

Content moves

Katrin Kremer

Haydnstraße 61

40593 Düsseldorf

+49 (0)211 917 32225

katrin.kremer@content-moves.de

https://content-moves.de

Bildquelle: © 2019 mrmohock/Shutterstock