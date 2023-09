Contentserv und Aprimo geben strategische Technologiepartnerschaft bekannt

Kunden werden von einer nahtlosen End-to-End-Lösung für außergewöhnliche Markenerlebnisse profitieren

München, Deutschland/Chicago, USA – 19. September 2023 – Contentserv, der führende Anbieter von cloudbasierten PIM- und PXM-Lösungen, gab heute seine strategische Partnerschaft mit Aprimo bekannt, einem branchenführenden Anbieter von Digital Asset Management- und Content Operations-Lösungen. Die beiden Marktschwergewichte arbeiten zusammen, um eine nahtlose End-to-End-Lösung für Unternehmen zu liefern, welche es ihnen ermöglicht, mit Kunden durch maßgeschneiderte und einheitliche Marken- und Produkterlebnisse zu interagieren. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, ihre Konversionsraten deutlich zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Effizienz ihrer Marketing- und Vertriebsabläufe zu optimieren.

Mit der steigenden Kundennachfrage der heutigen „Digital Natives“nach personalisierten Erlebnissen und mit der fragmentierten Kanallandschaft werden Marketingaktivitäten immer komplexer. Mit seiner KI-gestützten Content-Operations-Plattform ermöglicht Aprimo Marketing- und Customer-Experience-Teams, Marketingaktivitäten effizient zu verwalten. Dies umfasst die Planung, Erstellung und Verteilung von Inhalten sowie die Nutzung detaillierter Einblicke in die Content-Performance, um außergewöhnliche Markenerlebnisse in großem Umfang zu liefern.

„Unsere Partnerschaft mit Contentserv wird es unseren gemeinsamen Kunden ermöglichen, die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu optimieren und den gesamten Lebenszyklus von Produkten, Marketing und Kundenerlebnissen aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig können sie die Time to Market verkürzen, die Markensichtbarkeit und die Kundenbindung erhöhen und den Umsatz steigern.“ Erik Huddleston, CEO von Aprimo

Die Product Experience Cloud von Contentserv integriert umfassende KI-unterstützte Product Information Management-Funktionen. Dazu gehören das automatisierte Onboarding, die Anreicherung, Kontextualisierung und Verteilung von markenkonformen Produktinhalten an verschiedene Vertriebskanäle und Touchpoints. Dabei ermöglicht Contenserv die Headless-Integration vielfältiger führender Digital-Commerce-Lösungen, Front-End-Systeme, Kanäle und Datenquellen. Contentserv bietet Markenherstellern und Händlern eine Single Source of Truth für ein konsistentes Management aller Produktinhalte und die Bereitstellung von personalisierten Produkterlebnissen.

„Mit den vereinten Fähigkeiten von Contentserv und Aprimo können unsere Kunden nicht nur umfassende, relevante und zuverlässige Produktinhalte am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext ausliefern, sondern auch sicherstellen, dass das gesamte Markenerlebnis jeder Kampagne, jeder Interaktion und jedes Kanals immer konsistent und auf den Punkt ist. Dank einer schlanken End-to-End-Integration werden sie massiv Zeit und Kosten sparen.“ Michael Kugler, CEO von Contentserv

Die Verbindung der modernen Product Experience Cloud von Contentserv mit der vielseitigen Content-Operations-Lösung von Aprimo ermöglicht Unternehmen einen beispiellosen End-to-End-Content-Prozess über den gesamten Marketing- und Produktlebenszyklus. Dies ermöglicht es Unternehmen, Abläufe zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen, was letztendlich zu höheren Umsätzen führt.

Teilnehmer beim Contentserv World Tour Stopp in Chicago am 9. November 2023, oder beim folgenden Event in München am 14. November, können aus erster Hand mehr über die neue strategische Partnerschaft und die tiefgreifende Integration der beiden Systeme erfahren.

Über Aprimo

Die KI-gestützte Content-Operations-Plattform von Aprimo unterstützt Teams dabei, ihre Zeit und ihren Aufwand auf Content- und Marketingstrategien zu verwenden, die Geschäftsergebnisse vorantreiben und Kunden über die richtigen Kanäle erreichen. Aprimo wurde von Forrester für seine Digital Asset Management- und Marketing Resource Management-Software ausgezeichnet und aufgrund seiner kontinuierlichen Innovationen im Bereich KI und seiner Vision für generative KI-Lösungen zum führenden Anbieter in den Wave Reports für DAM und MRM ernannt. Aprimo bietet seinen Kunden einen zukunftssicheren 360°-Blick auf die Strategie, Planung, Zusammenarbeit und Bereitstellung von Inhalten über alle Teams und Standorte hinweg in Echtzeit.

Contentserv, ein anerkannter Technologieanbieter, bietet für Marken und Händler eine intelligente Lösung, um Produktdaten kanalübergreifend zu verwalten und zu optimieren sowie bahnbrechende und überzeugende Produkterlebnisse zu schaffen.

Sind Daten isoliert über verschiedenste Systeme und Excel-Tabellen verteilt, kostet das Zeit und schafft Inkonsistenzen, die das Kundenerlebnis beeinträchtigen. Die Product Experience Cloud von Contentserv macht Marken, Herstellern und Händlern das Managen und Optimieren von Produktinhalten einfach – dank einer zentralen, einfach zu bedienenden Cloud-Lösung. Statt sich mit lückenhaften Daten herumzuschlagen, nutzen Teams die gewonnene Zeit für die Erstellung umfassender, relevanter und emotionaler Produkterlebnisse. So stärken sie ihre Marke und begeistern letztendlich ihre Kunden.

