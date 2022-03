Controlware erhält Arista EMEA Growth Velocity Break Away Award

Dietzenbach, 16. März 2022 – Controlware wurde im Rahmen des diesjährigen virtuellen „Arista Global Partner 2022 Go-to-Market Updates“ am 16. Februar 2022 als einziger Partner in DACH mit dem renommierten Arista Growth Velocity Break Away Award für die EMEA-Region prämiert. Mit der Auszeichnung honoriert Arista das herausragende Engagement des Systemintegrators und Managed Service Providers bei gemeinsamen Kundenprojekten sowie bei der technischen Ausbildung seiner Mitarbeiter.

„Als langjähriger Arista Partner hat sich Controlware den EMEA Growth Velocity Break Away Award in besonderem Maße verdient“, erklärte Detlev Knierim, VP CEE and Emerging EMEA bei Arista Networks, anlässlich der Verleihung. „Controlware hat sehr viel Zeit und erhebliche Ressourcen in die Akkreditierung der Mitarbeiter und in weiterführende Qualifikationen in den Bereichen Presales und Service Delivery investiert. Auf diese Weise wurden die Weichen für einen nachhaltigen Ausbau unserer Partnerschaft gestellt: Das Team konnte im vergangenen Jahr eine Vielzahl attraktiver Projekte gewinnen, eine hochqualifizierte, registrierte Pipeline aufbauen und als einer der ersten europäischen Partner die Akkreditierung als Arista Certified Services Partner abschließen. Für dieses Engagement möchten wir uns mit dem Award bedanken.“

„Arista gehört seit über 15 Jahren zu unseren wichtigsten strategischen Partnern im Netzwerk-Umfeld – und es freut uns sehr, dass unsere Zusammenarbeit auch nach so vielen Jahren nichts von ihrer Dynamik eingebüßt hat“, erklärt Katarina Kosicarova, Product Manager bei Controlware. „Wir sind stolz, dass wir uns in der stark besetzten europäischen Partnerlandschaft mit an die Spitze setzen konnten. Jetzt freuen wir uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit 2022 weiter auszubauen. Mit der Akkreditierung als Arista Certified Services Partner – eine Spezialisierung, die in Deutschland bislang gerade einmal drei Partner erworben haben! – können wir unseren Kunden ein noch umfassenderes Service-Portfolio bieten, um sie bei ihren Projekten noch besser zu unterstützen.“

Über Arista Networks

Arista Networks ist ein branchenführender Anbieter von datengesteuerten Client-to-Cloud-Netzwerken für große Rechenzentrums-, Campus- und Routing-Umgebungen. Die mehrfach ausgezeichneten Plattformen von Arista bieten Verfügbarkeit, Agilität, Automatisierungsanalysen und Sicherheit durch CloudVision® und das fortschrittliche Netzwerkbetriebssystem Arista EOS®.

ARISTA, EOS, CloudVision, NetDL und AVA gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Marken von Arista Networks, Inc. in allen Ländern der Welt. Andere Firmennamen oder Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.arista.com

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

