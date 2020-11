Controlware erhält den Silber-Award der weltweit renommierten CSR-Rating-Agentur EcoVadis

Dietzenbach, 18. November 2020 – Zum vierten Mal in Folge ist Controlware mit einer “Silber-Medaille” für hervorragende Nachhaltigkeitspolitik ausgezeichnet worden. Im Bewertungsspiegel der Rating-Agentur EcoVadis hat sich Controlware dabei kontinuierlich verbessert und gehört nun zu den neun Prozent der am besten bewerteten Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR). CSR bezeichnet die soziale Unternehmensverantwortung, die durch die Globalisierung und deren Folgen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das überdurchschnittliche Ergebnis untermauert den hohen Stellenwert, den das Thema Nachhaltigkeit bei Controlware einnimmt.

Im August 2020 erzielte Controlware im Sustainability Rating von EcoVadis den Silber-Status. Der Systemintegrator und Managed Service Provider wurde vier Jahre in Folge ausgezeichnet und ist dabei kontinuierlich in der Gesamtbewertung aufgestiegen. “Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unserer Geschäftspolitik. Die wiederum verbesserte Bewertung in der unabhängigen Zertifizierung durch EcoVadis beweist, dass wir mit unseren Bestrebungen, alle Unternehmensbereiche nachhaltig zu gestalten, weiter vorangekommen sind. Unser Ziel ist es, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und unsere Corporate Social Responsibility beständig zu verbessern”, sagt Bernd Schwefing, Geschäftsführer von Controlware.

EcoVadis legt bei der Bewertung europaweit geltende Corporate Social Responsibility-Standards in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung sowie Ethik zugrunde. Im Fokus stehen Richtlinien, Maßnahmen sowie die veröffentlichte Berichterstattung von Unternehmen in diesen Themenfeldern. EcoVadis ist Marktführer bei der Überwachung der Nachhaltigkeit in weltweiten Lieferketten. Die Rating-Plattform basiert auf internationalen CSR-Standards wie der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact und ISO 26000.

Führend in Sachen Nachhaltigkeit

Controlware erzielte im Bereich Nachhaltigkeit durchgehend hervorragende Ergebnisse und zählt im Rating zu den besten Unternehmen in der Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie-Branche.

(2.235 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

stefanie.zender@controlware.de

https://www.controlware.de/

Pressekontakt

fischerAppelt, relations GmbH

Robert Schwarzenböck

Otl-Aicher-Straße 64

80807 München

+49-89-747466-23

controlware@fischerappelt.de

http://www.fischerappelt.de