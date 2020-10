Controlware erhält von Extreme Networks Auszeichnung “Partner of the Year 2020” für Deutschland und Österreich

Dietzenbach, 29. Oktober 2020 – Controlware ist “Partner of the Year 2020” von Extreme Networks. Die Auszeichnung würdigt die außergewöhnlichen Leistungen von Controlware in Deutschland und Österreich im technologischen Bereich und das hohe Engagement in diesem sehr herausfordernden Jahr. Der Preis wurde auf der Global Partner Conference von Extreme Networks vom 21. und 22. Oktober 2020 virtuell verliehen.

Controlware gehört seit mehr als zehn Jahren zu den führenden Partnern von Extreme Networks in Europa. Darüber hinaus zählt der hessische Systemintegrator und Managed Service Provider zum kleinen Kreis der “Black Diamond Partner” und kann als einer von wenigen Partnern weltweit mit vier Master-Spezialisierungen aufwarten. “Die Auszeichnung bestätigt unsere erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit Controlware, die wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben, auf ein Neues. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Controlware für das große Engagement und die außergewöhnlichen Leistungen zu danken – besonders mit Blick auf die Herausforderungen, denen wir uns alle in diesem Jahr stellen mussten. Mit unserer Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Kunden auch zukünftig optimal zu unterstützen. Wir freuen uns darauf”, so Henning Jungclaus, Head of Channel DACH bei Extreme Networks.

Erfolgreiche Zusammenarbeit für gemeinsames Wachstum

Rolf Bachmann, Head of Network Solutions bei Controlware: “Ich schätze es sehr, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam mit Extreme Networks zahlreiche anspruchsvolle Netzwerkprojekte erfolgreich umsetzen konnten. Die Auszeichnung ist ein Beleg für unsere Kompetenz und ein großer Ansporn für unser Team. Wir wollen unsere enge Zusammenarbeit auch zukünftig stärken und gemeinsam weiterwachsen.”

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

