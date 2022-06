Controlware erreicht Platz 2 im Ranking „Die Besten Managed Service Provider 2022“ von Computerwoche und Channelpartner

Dietzenbach, 7. Juni 2022 – Bei der von den Fachpublikationen Computerwoche und Channelpartner verliehenen Auszeichnung „Die Besten Managed Service Provider 2022“ belegte Controlware Platz 2 in der Umsatzklasse von 250 bis 1.000 Millionen Euro. Die begehrten Awards für die kundenfreundlichsten Managed Service Provider Deutschlands wurden am 1. Juni 2022 im Rahmen des c.m.c.-Kongresses in München verliehen.

„Wir sind auf diese Auszeichnung sehr stolz. Seit unserem sehr guten fünften Platz im Vorjahr haben wir viel Zeit und Energie in unser Portfolio, unsere Prozesse und unser Personal investiert. Es ist schön zu sehen, dass dieses Investment zu einer weiteren Verbesserung unserer Services geführt hat, die von den Kunden auch als solche wahrgenommen wird“, erklärt Christian Bohr, Head of Managed Service Consulting bei Controlware. „Wir haben unser Managed Service Portfolio insbesondere im Bereich Cyber Defense Services ausgebaut und geschärft, unsere Prozesse mit dem Ziel einer optimalen SLA-Erfüllung optimiert und einen klaren Fokus auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter gelegt. All das wird vom Markt honoriert. Wir gehören zu den „Besten Managed Service Providern Deutschlands“ und durften kürzlich auch den „Great Place to Work“-Award entgegennehmen – zwei externe Validierungen, die uns sehr gefreut haben, und die belegen, dass ein motiviertes Team die beste Grundlage für zufriedene Kunden ist.“

Befragung von über 1.300 Anwenderunternehmen

Das Ranking „Die „Besten Managed Service Provider“ basierte wie in den vergangenen Jahren auch 2022 wieder auf einer Umfrage unter den Computerwoche-Lesern: Das Marktforschungsunternehmen iSCM-Institute befragte CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter aus Anwenderunternehmen zur Qualität ihrer Zusammenarbeit mit ihren Managed Service Providern (MSP). Ins Ranking der besten MSPs aufgenommen wurden alle IT-Dienstleister, deren Leistungen jeweils von mindestens zehn Kunden aus Non-IT-Branchen bewertet wurden. Mit Blick auf eine faire Bewertung wurden die Managed Service Provider je nach Jahresumsatz in vier Umsatzklassen eingeteilt, um sicherzustellen, dass stets IT-Dienstleister mit ähnlichem Kundenquerschnitt verglichen werden.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

