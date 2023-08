Controlware ist „Best Network Business Partner 2022“ von Alcatel-Lucent Enterprise

Dietzenbach, 1. August 2023 – Controlware wurde vom langjährigen Partner Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) als „Best Network Business Partner 2022“ ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung, die am 14. Juni 2023 im Rahmen der eXPO23 in Hanau überreicht wurde, honoriert der Netzwerkspezialist die hervorragende Performance und das außergewöhnliche Engagement der Controlware Experten im vergangenen Jahr.

„Controlware hat unsere gemeinsamen Kunden während der dynamischen Veränderungen nach Ende der Pandemie hervorragend unterstützt und sowohl als IT-Dienstleister als auch als Managed Service Provider nachhaltig entlastet. Auf diese Weise konnten wir unser Business in vielen wichtigen vertikalen Märkten, etwa im öffentlichen Sektor oder in der Energieversorgung, erfolgreich ausbauen und die Weichen für weiteres Wachstum stellen“, erklärt Jürgen Reintjes, Vice President Channel & Cloud Germany und Geschäftsführer von Alcatel-Lucent Enterprise. „Mit der Auszeichnung als „Best Network Business Partner 2022″ tragen wir diesem Engagement Rechnung und bedanken uns herzlich für die hervorragende Performance.“

„Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand sind heute auf agile und resiliente Infrastrukturen angewiesen – und performante, hybride Netzwerke sind das Rückgrat, das diese Architekturen trägt“, erklärt Bernd Schwefing, Geschäftsführer von Controlware. „Als einer unserer wichtigsten Netzwerkpartner hat ALE sein Lösungsangebot im vergangenen Jahr konsequent weiterentwickelt, um diesen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Das erweiterte Cloud- und On-Premises-Portfolio wird über alle Branchen hinweg sehr gut angenommen. Es freut uns sehr, dass wir uns mit diesen erfolgreichen Projekten den Award „Best Network Business Partner 2022″ sichern konnten.“

Mehr über die Partnerschaft von Controlware und Alcatel-Lucent Enterprise erfahren interessierte Leser unter https://www.controlware.de/partner/.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt. Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut. Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, IT-Management und Collaboration – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

