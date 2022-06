Cora Cora Maldives Resort sucht das „Inspirational Idol“

Das 5-Sterne-Resort sucht im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs nach Persönlichkeiten, die mit ihrer Geschichte andere auf besondere Art und Weise inspiriert haben. Dem neuen „Inspirational Idol“ winkt eine siebentägige Traumreise für zwei Personen ins Inselparadies im Indischen Ozean.

Im Cora Cora Maldives dreht sich alles rund um das Motto „It“s freedom time – Zeit für Freiheit“. Dabei bietet das entspannte Resort seinen Gästen einzigartige Möglichkeiten, sich selbst neu zu entdecken und zu erfinden. Das facettenreiche Konzept bietet vor allem eins: neue Inspiration. Passend zu der Philosophie des Cora Cora Maldives ist das 5- Sterne-Resort im Juni 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Suche nach dem ultimativen „Inspirational Idol“. Gesucht werden Menschen, die Widrigkeiten überwunden und mit Ausdauer eine neue Bestimmung für sich gefunden haben und damit andere Menschen inspirieren, eine ähnliche Reise zu beginnen. Zu gewinnen gibt es eine siebentägige Traumreise für zwei Personen in das Cora Cora Maldives Resort inklusive Flüge, Transfer via Wasserflugzeug, Premium All-inclusive Paket, Aktivitäten und einer großen Portion Freiheit, sich mitten im Paradies des idyllischen Raa Atolls neu inspirieren zu lassen.

Geschichten, die inspirieren und bewegen

Mit dem Wettbewerb ist das Resort auf der Suche nach Geschichten wie der von Luca, der als leidenschaftlicher Basketballspieler durch seinen Sport einen Sinn im Leben gefunden hat und nun junge Schüler unterrichtet und ihnen als Vorbild dient. Oder der von Victoria, die jegliche Vorbehalte ihrer Familie überwunden hat, um ihrer Leidenschaft zu folgen und ihren Traum vom modernen Tanz, dem ultimativen Ausdruck von Kreativität, zu verwirklichen. Mit ihrer Geschichte hat Victoria eine ganze Gruppe junger Menschen inspiriert, ihrem Beispiel zu folgen. Der Contest richtet sich kurzum an alle Personen, die eine fesselnde Geschichte zu erzählen haben und dabei Spuren im Leben von anderen Menschen hinterlassen haben. Den Themenfeldern sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Musik, Kunst, Sport oder Wissenschaft – vielleicht ist das „Inspirational Idol“ ein Virtuose an der Ukulele, eine Extremsportlerin oder ein Verfechter einer volkstümlichen Tradition? Es zählt nur eins: Das ultimative „Inspirational Idol“ liebt, was es tut, hat seine Passion und Bestimmung gefunden, alle Hindernisse überwunden und inspiriert Menschen dazu, weiter nach vorne zu gehen.

Contest startet am 1. Juni 2022

Bewerbungen können zwischen dem 1. und dem 30. Juni 2022 über die Landingpage des Contests eingesandt werden. Dort ist eine ausführliche Anleitung zu finden sowie die Teilnahmebedingungen. Alles, was Bewerber/innen für die Krone tun müssen, ist das Online- Anmeldeformular auszufüllen und ihre persönliche Geschichte (nicht länger als 500 Wörter, auf Englisch) zu erzählen. Außerdem werden alle Teilnehmer/innen gebeten, in einer Videobotschaft (max. 1 Minute) zu erklären, wieso ausgerechnet sie zum „Inspirational Idol“ gekürt werden sollten – hier ist Kreativität gefragt. Bonuspunkte gibt es, wenn das Video auch auf dem eigenen Social-Media-Account unter Verwendung der Contest-Hashtags und Tag des Resorts gepostet wird. Bereits am 31. Juli 2022 wird dann das „Inspirational Idol“ für den deutschsprachigen Raum gekrönt.

Zeit für Freiheit

Bereits ab August dieses Jahres kann die Gewinnerin oder der Gewinner dann die Traumreise auf die Malediven antreten und direkt in das Paradies eintauchen. Zu gewinnen gibt es eine 7- tägige Reise für zwei Personen in das im Oktober 2021 eröffnete Cora Cora Maldives Resort. Dank Premium All-Inclusive Basis kann sich das Gewinnerpaar durch vier Restaurants und das Inselcafe schlemmen. Im Paket inbegriffen sind auch die internationalen Flüge vom gewünschten Abflughafen sowie der Transfer mit dem Wasserflugzeug. Während des Aufenthalts warten eine wohltuende 45-minütige Spa-Behandlung auf die beiden Reisenden sowie ein unvergesslicher Sunset Cruise. Auch alle nicht-motorisierten Wassersportaktivitäten wie Windsurfen, Katamaran Touren, Kajak und Stand-up Paddeln sind im ultimativen Gewinnerpakte enthalten und sorgen für Spaß und Action pur. Und natürlich können die Gewinner/innen von allen weiteren Annehmlichkeiten des Resorts profitieren, wie dem Fitness- Center mit Meerblick, Yoga-Stunden im Sonnenaufgang und vielem mehr. Während der Gewinnereise wird das „Inspirational Idol“ darum gebeten, das Cora Cora Maldives bei einigen Werbemaßnahmen wie Fotoshootings zu unterstützen. Alle weiteren Kriterien und Details sind auf der Website des Contests zusammengefasst.

Cora Cora Maldives Resort als Quell der Inspiration

Das Cora Cora Maldives Resort gilt als die Inspirationsquelle schlechthin auf den Malediven. Bei einer Vielzahl von Aktivitäten und Angeboten können sich die Gäste wieder wie ein Kind fühlen, inspirierende Bücher in ihrer schicken Villa lesen, Kanufahrten zu abgelegenen Inseln unternehmen oder im Resort-eigenen MOKSHA® Spa & Wellbeing Center – das für seine speziellen Heil- und Verjüngungsbehandlungen bekannt ist – zur Ruhe kommen, Yoga oder Meditation praktizieren. All das in Verbindung mit einer gesunden, frischen Küche, die das Energielevel zusätzlich anhebt, bietet die idealen Voraussetzungen für einen einzigartigen Urlaub im Paradies.

Cora Cora Maldives – Freiheit pur inmitten des türkisfarbenen Wassers des Raa Atoll.

Das moderne 5-Sterne-Resort mit 100 Villen und Suiten liegt auf der Insel Raa Maamigli. Das ehemals bewohnte Eiland ist mit üppiger Vegetation gesegnet und erstreckt sich über eine ausgedehnte türkisfarbene Lagune. Der Gourmet Meal Plan® (Premium All-Inclusive) lädt ein zu einer kulinarischen Reise durch die ganze Welt. Neben einer großen Auswahl an internationalen Restaurants und Premium-Getränken sind auch verschiedene Aktivitäten und Ausflüge im Preis inbegriffen. Herzstück des Resorts ist das Museum of Dutch Onion, das den Gästen mit einem traditionellen Holzhaus, alten Bädern und hunderten Artefakten einen tiefen Einblick in die Kolonialzeit im Indischen Ozean ermöglicht.

