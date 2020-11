CORAVIN BRINGT NEUES WEIN-SYSTEM PIVOT® AUF DEN MARKT

Neue Technik ermöglicht schnelleres Ausgießen und abwechslungsreichen Weingenuss für immer mehr Wein-Enthusiasten

Amsterdam, 4. November 2020 – Coravin, das Unternehmen hinter dem innovativen Wein-System, erweitert das preisgekrönte Sortiment um eine neue Version. Coravin Pivot® ist das erste System auf dem Markt, das den Wein bis zu 30 Tage zuverlässig konserviert, mit einer Ausgießgeschwindigkeit, die dem Ausschank direkt aus der Flasche entspricht. Durch die innovative Technik erschließen sich immer mehr Weinliebhaber den abwechslungsreichen Weingenuss und es ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für Zuhause und in der Gastronomie. Bis Ende Dezember ist Coravin Pivot® zum Einführungspreis von 99 Euro im Online-Shop https://www.coravin.de/de erhältlich.

Mit der Erfindung von Coravin wurde die Art des Weingenusses revolutioniert. Weinprofis und Weinliebhaber haben das System schätzen gelernt, mit dem sich Wein aus der Flasche gießen lässt, ohne dafür den Korken zu ziehen. Der Wein oxidiert nicht und kann sich nach jedem Glas originalverkorkt über Monate hinweg ungestört weiterentwickeln.

Das neue Coravin Pivot® ist entsprechend der sich verändernden Kundenbedürfnisse entwickelt. Es ist insbesondere für Weintrinker gedacht, die auch im Alltag Wein glasweise genießen möchten, ohne sich auf eine einzige Flasche festlegen zu müssen. Coravin Pivot® ist mit allen gängigen Verschlusstypen für Stillweine und Flaschenformen kompatibel. Ein Pivot® Stopper wird sofort nach dem Ziehen des Korkens oder dem Öffnen des Schraubverschlusses auf die Flasche gesetzt, um die Luftzufuhr zu stoppen.

Das Pivot® Wein-System wird am Flaschenhals eingesetzt. Hier kommt die bekannte und patentierte Technologie zum Schutz des Weins vor Oxidation zum Einsatz: Das Edelgas Argon wird in die Flasche gepumpt. Der entstehende Druck treibt den Wein ins Glas, ohne dass er weiter mit Sauerstoff in Berührung kommt. Beim neuen Wein-System funktioniert das Ausgießen durch die breitere Nadel zudem deutlich schneller. Der Pivot® Stopper bleibt bis zur nächsten Verwendung auf der Flasche. Das sorgt für eine langanhaltende Konservierung von bis zu 30 Tagen.

Für das Pivot® System werden die Coravin Pure™ Kapseln aus 100 Prozent Argongas verwendet, die auch bei allen anderen Modellen zum Einsatz kommen. Gleichzeitig wurde die Effizienz der Gasnutzung verbesserter: Mit einer Kapsel können bis zu 20 Gläser von 150 ml ausgeschenkt werden – im Vergleich zu 15 Gläsern bei anderen Coravin-Varianten.

Greg Lambrecht, Erfinder und Gründer von Coravin, sagt: “Mit der Einführung des Pivot® Wein-Systems ermöglichen wir immer mehr Verbrauchern den abwechslungsreichen und vielfältigen Weingenuss. Eine große Auswahl an Weinen glasweise zu genießen – und das auch im Alltag – bringt uns einen Schritt näher an unsere Mission, die Art und Weise, wie die Welt Wein trinkt, weiter zu revolutionieren.”

Bis Ende Dezember kostet Coravin Pivot® 99 Euro und ist exklusiv zur Markteinführung im Online-Shop erhältlich: https://www.coravin.de/de Ab dem 1. Januar 2021 ist der abwechslungsreiche und vielfältige Weingenuss zum UVP von 119 Euro erhältlich. Das Starterpaket umfasst ein Pivot® System, zwei Pivot® Stopper und eine Coravin Pure™ Kapsel. Weitere Pivot® Stopper und Coravin Pure™ Kapseln sind im Online-Shop bestellbar.

Die Coravin-KollektionCoravin Pivot® ergänzt die Coravin-Produktfamilie, bestehend aus dem Model Three, Model Five und Model Six. Diese Modelle sind mit Echt-Korken oder dem Coravin Screwcap verwendbar und mit der verbesserten SmartClamps™ Technologie ausgestattet. Zur Coravin-Kollektion gehört außerdem das erste digitale und vollautomatische Wein-System des Unternehmens, das Model Eleven.

Diese Presseinformation sowie druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter:

http://bit.ly/Coravin_Pivot_Pressematerial

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.coravin.de/de

Produktinformationen im Überblick:

Einführungspreis: 99 Euro bis 31. Dezember 2020. 119 Euro ab 1. Januar 2021.

Starterpaket: 1 Pivot® System, 2 Pivot® Stopper, 1 Coravin Pure™ Kapsel

Verfügbare Farben: Schwarz, Grau, Coral, Teal

Bildquelle: @ Coravin Inc.