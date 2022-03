Corina Schomaker: Ehrgeizige Frauen im Fokus – Karriere, Partnerschaft & mehr

Die Anforderungen an Frauen in unserer Gesellschaft sind hoch. In Krisenzeiten erhöhen sich die Anforderungen noch zusätzlich. Für ehrgeizige Frauen, die sich Ziele setzen und finanziell unabhängig sein wollen, verschärft sich die Situation in Zeiten von gesellschaftlichen Veränderungen. Die ehrgeizige Frau von heute möchte Karriere und Partnerschaft unter einen Hut bringen, für manche Frauen kommt dann noch eine Familie mit Kindern dazu. Vielen Frauen fehlt es an tiefer Lebensfreude und manchmal fühlen sie diese in einer unbewussten Opferrolle gefangen. Sie leiden unter Stress und nicht selten unter finanziellem Mangel. Körperliche und mentale Probleme sind oft die Folge. Doch das muss nicht so sein. Corina Schomaker ist Transformations-Coach und hilft Frauen ihre Persönlichkeiten zu stärken. Sie unterstützt die Frauen durch innere Arbeit auf dem Weg zum Erfolg, das Business zu expandieren und ein harmonisches Familienleben zu etablieren. Sie ist Coach für Frauen, die wissbegierig sind und ihre kleinen und großen Ziele erreichen möchten. Als Zweifachmutter unterstützt sie vor allem auch Mompreneurs, ihr wahres Potenzial zu entfalten und damit verschiedene Lebensbereiche einfacher und effizienter vereinen zu können.

Über Transformations-Coach Corina Schomaker

Corina ist selbst zweifache Mutter von Kleinkindern und kennt die Anforderungen, die durch Job, Familie und Karriereziele auf Frauen zukommen. Über 12 Jahre war sie Managerin von Shopping-Centern. Bei einem Einkaufszentrum mit über 100 Geschäften steht fest, dass Führung, Multitasking und Stress zum Alltag gehören. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie stark der Erfolg einer Frau von Disziplin abhängt. Frauen haben sehr viel Potenzial, das in der Welt gebraucht wird. Karriere, Partnerschaft und Familie müssen kein Widerspruch sein, sondern können durch Unterstützung optimal miteinander harmonieren. Nur eine Wunschvorstellung? Corina Schomaker hat bewiesen, dass es möglich ist. Mit ihrer Unterstützung erhalten Frauen Transformation wie mehr Selbstliebe, Lebensfreude, Zeit und die Entfaltung ihres Potenzials. Dabei verfolgt Corina Schomaker eine effiziente und bewährte 6-Schritte Strategie: Bedürfnisse und Ziele definieren, limitierende Beliefs lösen, Strategie festlegen, individuell passende Tools einsetzen, Umsetzung und Mentoring. Mit dieser Strategie schaffst es auch du, dein Leben nachhaltig zu verändern. Mit ihren Kursen hilft Corina Schomaker Frauen in den Geld&Family-Flow zu kommen, das Einkommen zu erhöhen und die work-family Balance zu optimieren. Dabei ist es ihr eine Herzensangelegenheit, dass Frauen in ihrem Leben mehr Erfolg, Balance und Zufriedenheit erfahren und sich dadurch auch die Gesundheit und das Wohlbefinden automatisch verbessern.

Mehr Informationen zu Corina Schomaker gibt es auf linkedin https://www.linkedin.com/in/corina-schomaker/

