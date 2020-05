Corona als Business-Herausforderung

Die Krise als Chance in Zeiten des Coronavirus

Wie Sie Ihr Business während der Pandemie neu starten

Kennen Sie das: Sie wachen morgens auf und freuen sich auf den neuen Tag. Die Covid-19 / Corona-Pandemie haben Sie nur geträumt und die Welt da draußen ist gesund, munter und voller Herausforderungen. Ihr Business läuft wie am Schnürchen. Leider erleben wir das zurzeit nicht. Aber die Welt dreht sich weiter und Sie sollten nicht in der Gegenwart festhängen, sondern jetzt an Ihrer Zukunft arbeiten.

Die Menschheit hat in der Geschichte weitaus schrecklichere Katastrophen als Pandemien erlebt und letzten Endes sind aus Trümmern wieder Paläste geworden. Wir lernen und wir lassen uns nicht unterkriegen – wir nutzen die Krise als Chance, etwas Neues, Erfolgreiches, Besseres aufzubauen. Diese Einstellung benötigen wir als Entrepreneure, solange wir jetzt kein Land sehen. Aber Land wird in Sicht sein. Das ist sicher. Dafür will ich Sie jetzt schon vorbereiten.

Lernen Sie Selbstverteidigung

Wie Sie Ihr Immunsystem selbst schützen

Sie selbst sind Dreh und Angelpunkt Ihres Erfolges. Deshalb tun Sie Ihr Bestes, um Ihre Gesundheit zu schützen und um genügend Kraft zu tanken. Willkommen in der Selbstverteidigung.

Nichts kann Sie besser schützen, als Sie sich selbst – mit Ihrer positiven Einstellung und Ihrem gut ausgestatteten Immunsystem. Deshalb versorgen Sie sich mit den wichtigsten Boostern, um damit Ihre Körperabwehr zu stärken: viel Vitamin C & D, Selen, Zink, Omega-3-Fettsäuren und OPC.

Halten Sie Ihren Eiweißspiegel mit entsprechender eiweißreicher Ernährung hoch, da Ihre Immunzellen daraus bestehen. Mischen Sie hochwertige Kurkuma, Chili und Pfeffer in Ihre Mahlzeit. Das sind Immunbooster, die verdichtete Sonnenenergie enthalten. Sie haben antivirale Eigenschaften und sollten zu jeder natürlichen, vollwertigen, optimierten Ernährung unbedingt dazugehören. Das sind nur die wichtigsten Hinweise.

Eine ausgezeichnete Hilfestellung zur Optimierung Ihres Immunsystems gibt Prof. Dr. med. Janos Winkler in seinem Video.

Lernen Sie Selbstbehauptung

Wie Sie Ihr positives Mindset aktivieren

Ohne eine positive Einstellung brauchen Sie nicht für die Zeit nach Corona anzutreten; ganz gleich, wie top-gesund Sie sind. Bauen Sie deshalb Ihre innere Selbstbehauptung mit einer positiven Einstellung auf. Wie geht das?

Beginnen Sie auf der körperlichen Ebene. Halten Sie sich mit viel Bewegung physisch und psychisch fit. Machen Sie im Homeoffice kleine Pausen für Gymnastik, Yoga und Workouts. Gehen Sie morgens und abends an die frische Luft (Radfahren, Joggen, Skaten, Spazieren) und (wenn möglich) in die Sonne. Das setzt Endorphine (Endomorphine) frei und gibt Ihnen Power. Sie werden sich danach viel besser fühlen.

Meiden Sie (zu viele) Bad News. Wir neigen genetisch bedingt dazu, uns zuerst auf Schreckensmeldungen zu stürzen und uns mit negativen Schlagzeilen zu füttern. Siehe dazu meinen Blogbeitrag. Lassen Sie sich nicht manipulieren und achten Sie auf eine ausgewogene Nachrichten-Lektüre, die bestenfalls mit positiven Meldungen endet. Fokussieren Sie sich nur auf Dinge, die Sie selbst beeinflussen können. Das gibt Ihnen Sicherheit und konstruktives Handeln wird möglich.

Akzeptieren Sie die Situation, so wie sie ist. Sie alleine können an der Pandemie ohnehin nichts ändern. Aber Sie können das Beste aus Ihrer Situation machen. Beachten Sie – nicht alles ist abgesagt:

– Sonne-Vitamin D-tanken ist nicht abgesagt.

– Liebe ist nicht abgesagt.

– Zuwendung ist nicht abgesagt.

– Dankbarkeit ist nicht abgesagt.

– Fantasie ist nicht abgesagt.

– Optimismus ist nicht abgesagt.

– In jeder Krise liegen große Chancen. Nicht abgesagt.

– Ihr Immunsystem stärken ist nicht abgesagt.

– Die Hoffnung auf einen Impfstoff ist nicht abgesagt.

Beginnen Sie den Tag mit einem positiven Kraftsatz und geben Sie diesen an Ihre Familie und an Ihre Mitarbeiter/innen weiter. Das motiviert Sie und andere gleich mit. Kleben Sie sich diesen Satz an Ihren Monitor. Entwickeln Sie jeden Tag eine neue, kleine Idee für Ihr Business. Notieren Sie sich diese Idee. Am Ende jeder Woche können Sie versuchen, diese kleinen Ideen zu sortieren und daraus eine größere Idee zu machen, die Bestandteil einer geschäftlichen Vision wird. Sähen Sie kleine Samen, um später die Ernte einzufahren.

Ihre erfolgreiche Zukunft beginnt jetzt!

Wie Sie heute Ihr Business für morgen vorbereiten

Nutzen Sie die Zeit sinnvoll. Entschleunigen Sie. Seien Sie kreativ und entwickeln Sie neue Visionen für Ihr erfolgreiches Business. Stellen Sie Ihre Gewohnheiten auf den Kopf. Damit meine ich einschränkende Denk-, Verhaltens- und Glaubensmuster, die sich über die Jahre gebildet haben. Beginnen Sie jeden Tag anders. Hier meine 7 Tipps für den Anfang:

1. Meditieren Sie einmal am Tag. Starten Sie mit 10 Minuten in aller Ruhe aufrecht sitzen und die Augen schließen.

2. Schreiben Sie sich auf, welche Ihrer Gewohnheiten Sie ausbremsen und zu viel Energie von Ihnen abverlangen. Streichen Sie diese Gewohnheiten.

3. Entwerfen Sie für Ihr Unternehmen einen Plan, wie Sie Ruheinseln und Ruhephasen zum Krafttanken für sich selbst und für Ihre Mitarbeiter installieren.

4. Seien Sie dankbar für alles, was Ihnen lieb und teuer ist: Gesundheit, Familie, Beziehung, …

5. Entwickeln Sie Ihr persönliches, berufliches und unternehmerisches Zukunftsbild.

6. Nutzen Sie Timing anstatt Schnelligkeit, Bewusstheit anstatt Hektik und viel Ruhe.

7. Entwickeln Sie täglich “höhere” Emotionen: Liebe, Glück, Heilung.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen, Geschäftspartner/innen und Kunden / Kundinnen. Verschenken Sie ein Lächeln – Sie werden es sicherlich zurückerhalten! Das motiviert Sie selbst.

Lernen Sie Laufen. Das sind die ersten Schritte zur Entfaltung Ihres wunderbaren Potenzials. Das sind auch die ersten Schritte, die ich in meinen Workshops und Energie Retreats den Teilnehmern mit auf den Weg gebe. Mehr dazu finden Sie in meinen Blogbeiträgen zu diesem Thema. Seien Sie neugierig und mutig! Es lohnt sich!

Ihr

Eberhard Wagemann

Bildquelle: Adobe Stock / bluedesign

Der Autor Eberhard Wagemann ist Gründer und Gesellschafter des bundesweit und international tätigen Unternehmens Wagemann & Partner. Dieses wurde im April 2019 vom Manager Magazin unter den Top-4 der bundesweit besten Steuerberatungsgesellschaften ausgezeichnet. Heute arbeitet der Extremsportler und Yogi Wagemann als sehr erfolgreicher Businesscoach, Mentor und Potenzialentfalter. Als Finisher zahlreicher Iron Man und Extrem-Wettkämpfe kennt er die Grenzen des Möglichen. Er coached Entrepreneure und führt regelmäßig Workshops und Seminare durch, in denen er auf einzigartige Weise Energiearbeit mit Mentoring und Entrepreneurship verbindet.

