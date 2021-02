Corona: digitale Einlasskontrolle mit Ampelsystem

Die Corona-Ampel zählt Kunden und Besucher in Baumarkt, Möbelhaus, Klinik oder Seniorenheim. Auch perfekt für Veranstaltungen mit limitierter Besucherzahl.

Wenn die Anzahl von Kunden, Besuchern oder Gästen limitiert ist, gibt es zwei Möglichkeiten, die Auflagen zu befolgen: Sicherheitspersonal zählt eintretende und sich wieder entfernende Menschen. Die passierenden Menschen fühlen sich oft eingeschüchtert von der selbstbewusst auftretenden Security. Abgesehen davon, ist es ein enormer Kostenfaktor, täglich Sicherheitspersonal zu beschäftigen, dessen monotone Aufgabe es ist, Menschen zu zählen.

“Kunden fragten uns nach einem System, mit dem sie einfach und zuverlässig Besucher zählen können. Abgezählte Einkaufswagen in Verbindung mit einer Nutzungspflicht für Einkaufswagen zum Beispiel – das konnte nur eine Notlösung sein. Zu oft führte dies zu Missmut bei Kunden und zu aufreibenden Diskussionen mit dem Personal”, berichtet Hüseyin Dayan, Geschäftsführer der UMTS Media Service GmbH.

Die zweite, einfachere Lösung ist ein digitales Zählsystem, die sogenannte Corona-Ampel: https://digitale-einlasskontrolle24.de/ Die digitale Einlasskontrolle zählt herein- und heraustretende Menschen und zeigt die aktuelle Situation wie bei einer Ampel in Grün, Gelb und Rot an. Grün heißt, alles ist gut. Weitere Besucher sind zugelassen. Die gelbe Anzeige erscheint kurz vor der Höchstzahl an Besuchern. Bei Rot ist Warten angesagt, bis eine Person den Ort verlassen hat. Ab einer Auslastung von 90 % versendet das System automatisch eine E-Mail. Dann kann die Geschäftsleitung reagieren – zum Beispiel, indem sie kurzzeitig Personal zum Eingang schickt.

“Unsere Kunden sind sehr glücklich mit der digitalen Lösung zur Einlasskontrolle. Sie sparen die hohen Kosten für eine externe Security. Und auch die Kunden, Gäste und Besucher unserer Kunden fühlen sich besser, wenn sie kein Sicherheitspersonal passieren müssen”, erklärt Hüseyin Dayan. “Die optionale Aufrüstung der Corona-Ampel mit Desinfektionsmittel für die Hände kommt besonders gut an. Sind 90 % des Mittels verbraucht, dann gibt es auch hier eine vom System versendete E-Mail, sodass immer rechtzeitig nachgefüllt werden kann.”

Die digitale Zugangskontrolle, wahlweise mit kontaktloser Händedesinfektion erleichtert das Einhalten der Corona-Regeln in Kliniken, Seniorenheimen, Geschäften und Restaurants sowie auf Veranstaltungen wie Messen, Ausstellungen und Konzerten.

“Das Beste: Unser System ist sofort einsatzbereit. Es müssen keine Kabel verlegt werden und es ist keine Montage erforderlich. Einfach hinstellen, anschalten und zählen lassen. Sogar einen eigenen LTE-Router bringt die Corona-Ampel mit. Damit sind unsere Kunden unabhängig von lokalem Netzwerk oder Internet”, verspricht der innovative und engagierte Unternehmer.

Das Video zeigt die Corona-Ampel im Einsatz bei Hornbach, einem zufriedenen Kunden von UMTS Media: https://digitale-einlasskontrolle24.de/ Das Foto (erscheint nicht allen Presseportalen) zeigt Stefan Lachmann, den stellvertretenden Filialleiter von Hornbach in Eidelstedt.

Die UMTS Media Service GmbH aus Hamburg bietet seit über 20 Jahren digitale Lösungen für Unternehmen. Aus Anlass der Corona-Pandemie hat das Unternehmen Geräte zur digitalen Einlasskontrolle (die sogenannte “Corona-Ampel”) sowie ein kontaktloses Fiebermesssystem entwickelt. Das klassische Portfolio von UMTS Media sind Kassensysteme, Kamerasysteme zur Videoüberwachung und Alarmsysteme. Kunden profitieren vom umfassenden Komplettservice mit Planung, Projektierung, Umsetzung und Wartung.

