Helfen Sie mit, die derzeit wichtigste Botschaft zu kommunizieren.

Bei Staudigl-Druck und PICAPOINT wird mit Hochdruck an Lösungen und Produkten gearbeitet, die uns allen helfen können. Online bestellbar unter www.picapoint.de/corona-nein-danke

VIRENBANNER/SPUCKSCHUTZ und VIRENBANNER/SPUCKSCHUTZ XXL

Der transparente “Virenbanner” dient zur Reduzierung der Infektionsgefahr. Gehen Sie auf Nummer sicher und schützen Sie sich sowie Ihre Mitarbeiter und Kunden mithilfe eines Spuckschutzes!

Dieser besteht aus transparenter Hart PVC Folie 0, 3 mm und kann in zwei verschiedenen Größen bestellt werden: 70 x 100 oder 140 x 100 cm

FUSSBODENAUFKLEBER

Fußbodenaufkleber mit der Botschaft “Bitte Abstand einhalten” helfen, als wichtige Maßnahme die notwendigen Sicherheitsabstände einzuhalten – zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Kunden!

Im Onlineshop sind die Fußbodenaufkleber in zwei verschiedenen Formaten und Motiven erhältlich.

DECKENHÄNGER

Die einfach platzierbaren Deckenhänger inklusive Aufhängesystem schenken der Botschaft “Mindestabstand einhalten” mehr Aufmerksamkeit und helfen, die derzeit wichtigste Botschaft zu kommunizieren.

Dabei können Sie aus zwei Größen und drei Motiven wählen. Jedes Motiv wird auf der Vorder- und Rückseite gleich bedruckt.

THEKENAUFSTELLER

Der einfach anbringbare Thekenaufsteller inklusive selbstklebenden Füßen, Abstandschablone für Standfüße und Bannerstangen reduziert die Infektionsgefahr. Schützen Sie sich sowie Ihre Mitarbeiter und Kunden!

Der Spuckschutz besteht aus transparenter Hart PVC Folie 0,3 mm und hat eine Größe von 70 x 50 cm.

Gerade jetzt kommt es auf verlässliche Partner an – Staudigl-Druck einer der größten Plakatdruckereien in Deutschland

Auch in dieser anspruchsvollen Zeit stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite und drucken für Sie auch Ihre maßgeschneiderten Werbeideen.

“Bleiben Sie positiv und denken Sie weiter”

Die Full Service Druckerei Staudigl-Druck produziert mit 40-jährigem Know-how im Offsetdruck und Digitaldruck Plakate, Kalender und Werbetechnik. Mit modernster Drucktechnik, hoher Flexibilität und Qualität wird gewährleistet, dass jeder Auftrag von kleinen bis hin zu hohen Auflagen optimal produziert wird. Das Kundeninteresse steht bei der Firma Staudigl-Druck immer im Fokus. Kompetente und zuverlässige Beratung bilden dabei die Basis für ein perfektes Druckprodukt.

