Corona Schnelltest, Selbsttest und FFP2 Masken bestellen

Die Indula Shopsystem GmbH aus Lindau am Harz bietet in Ihrem Shop www.masken-bedrucken.de FFP2 Masken an, die unbedruckt erworben werden können, ebenso wie individuell selbst gestaltete Masken mit Logo, Motiv, Name oder / und Text.

Ebenfalls kann man Corona-Schnelltests / Covid19 Selbsttest ab 1 Stück und in großer Stückzahl bestellen.

SARS-CoV-2-Antigen Rapid Tests für Unternehmen, Schulen und den privaten Gebrauch

Der Gesetzgeber hat mittlerweile eine weitreichende Testpflicht für Schulen und Betriebe herausgegeben, um die Pandemie dadurch in den Griff zu bekommen. Die zahlreichen Mutationen sorgen für eine schnelle Verbreitung des Virus und zeichnen sich ursächlich für Long-Covid-Verläufe oder gar den Tod vieler Menschen aus. Wer sich und andere vor einer schweren Erkrankung schützen möchte, muss konsequent vorbeugen und die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Die meisten von uns tun alles, um ein wenig Sicherheit zu erhalten. Praktische Hilfsmittel dazu bietet die Indula Shopsystem GmbH, welche einen ausgezeichneten Beitrag zur Eindämmung und Bekämpfung der weltweiten Corona Pandemie leistet.

Lustige Masken, mit denen sich auch Kinder wohlfühlen, Masken mit verstellbarem Softgummi und Ohrenschlaufen, Schlauchschals mit All-Over-Druck sind nur einige der Artikel, die offeriert werden. Dazu hält der Anbieter SARS-CoV-2-Antigen Rapid Tests auch in großer Verpackungseinheit für Unternehmen, Schulen und den privaten Gebrauch im Sortiment bereit.

Die Indula Shopsystem GmbH bietet eine umfangreiche Produktpalette an Artikel, die man individuell ab 1 Stück bedrucken lassen kann.

