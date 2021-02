Corona Schnelltest von zertifiziertem Anbieter online kaufen

Für Pflegeeinrichtungen und Hilfsdienste: Corona Schnelltest online bestellen

Der Medi-Manage Innovation Online Shop ist eine verlässliche Quelle für den Erwerb von Corona Schnelltests . Die Tests können dort schnell und bequem von Entscheidern in Teststationen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen bestellt werden. Der Schnelltest wird von verschiedenen Quellen angeboten, doch nicht immer sind diese seriös. Im Medi-Manage Innovation Shop ist gewährleistet, dass es sich bei dem Test um zertifizierte Qualität handelt. Er wird von der Bundesregierung in Abstimmung mit dem Robert-Koch Institut empfohlen und liefert das Ergebnis in ungefähr 15 Minuten.

Corona Schnelltest online bestellen und einfach anwenden

Der Test dient zum Nachweis von Eiweißstrukturen und zeigt in weniger als 30 Minuten das Ergebnis an. Er ist vergleichbar mit einem Schwangerschaftstest und kann von fachlich qualifizierten Personen außerhalb von Laboren angewendet werden. Auf einem Teststreifen wird ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum platziert. Die Eiweißbestandteile des Virus reagieren mit dem Teststreifen. Eine Verfärbung des Teststreifens zeigt an, wenn eine Infektion mit Corona vorliegt.

Der online im Medi-Manage Innovation Shop erhältliche Corona Schnelltest unterstützt auch bei der Identifikation von Personen, die keine Symptome zeigen, aber infektiös sind. Für diesen Personenkreis kann in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt eine häusliche Isolation angeordnet werden. Der Corona Schnelltest kann helfen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Der online verfügbare Test eignet sich laut Paul-Ehrlich Institut, um schnell eine Infektiösität auszuschließen oder festzustellen. Er bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Treffsicherheit, da er sich durch zertifizierte Qualität auszeichnet.

Corona Schnelltest online bestellen – so erfolgt die Abrechnung

Der Corona Schnelltest kann online im Medi-Manage Innovation-Shop bestellt werden und wird in einer Box mit 25 Tests geliefert. Pro Testkit ersetzen die Kassen maximal sieben Euro. Einrichtungen können die Sachkosten für die Tests direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Die Tests an Patienten oder Bewohnern werden ebenfalls über die Krankenkassen vergütet. Aufgrund der hochwertigen Qualität des Corona Schnelltests beurteilt die Bundesärztekammer diesen Antigen-Test als medizinisch sinnvolle Maßnahme zur Eindämmung der COVID 19 Infektionen.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

