Corona-Schnelltests: schnell und einfach zu Hause testen

Die Online-Apotheke www.disapo.de aus Aachen bietet Privatpersonen und Firmen ab sofort Corona-Schnelltests an. Im Einzel- oder Mehrpack erhältlich, eignen sie sich für kurzfristige Untersuchungen zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Endlich Schnelltests aus der Apotheke

Das Tückische an der neuartigen Covid-19-Erkrankung ist, dass auch asymptomatisch Erkrankte eine Infektionsquelle darstellen. Das hatte lange Zeit zur Folge, dass viele auf Besuche und Treffen verzichteten. Denn es lag ihnen am Herzen, Freunde und Familie zu schützen – gerade dann, wenn sie zu den Risikogruppen gehörten.

Die Alternative bestand aus langwierigen und teuren Tests beim Arzt, für die die Betroffenen vielfach stundenlang anstehen mussten. Damit und mit der langen Warterei auf das Ergebnis ist nun Schluss, denn in der Internet-Apotheke disapo.de sind ab sofort Schnelltests erhältlich. Mit den Corona-Schnelltests kann sich jeder schnell und einfach zu Hause selbst testen, bevor er sich mit anderen trifft.

Die auf https://www.disapo.de erhältlichen Corona-Schnelltests geben allen, die sich wieder mehr unternehmen und sich wieder mehr bewegen möchten, etwas mehr Sicherheit. Denn sie können den Verdacht auf eine Infektion unmissverständlich bestätigen.

Qualität aus der Apotheke & einfache Anwendung

Die Corona-Schnelltests basieren auf einer Probenentnahme aus dem vorderen Nasenbereich, für den kein Rachenabstrich notwendig ist. Der Clou ist, dass sie das Beste aus zwei Welten vereinen: nämlich die medizinische Qualität einer Apotheke und einer einfachen Anwendung, die auch Laien das Testen ermöglicht.

Aufklärung und Sicherheit stehen für Inhaber Franz Michael Peikert an erster Stelle: Die Bezahlung erfolgt risikolos auf Rechnung und es ist bei Produkt- oder Versand-fragen ständig ein Ansprechpartner verfügbar. Und auch in puncto Produktsicherheit glänzt https://www.disapo.de, denn sämtliche Tests der Internet-Apotheke sind durch das BFARM in Deutschland zertifiziert.

Gute Preise & guter Service, direkt vom Inhaber

Die inhabergeführte Online-Apotheke https://www.disapo.de aus Aachen arbeitet mit moderner Logistik und gibt diesen Vorteil in Form von günstigen Preisen direkt an ihre Kunden weiter. Die Bestellung ist schon ab 25,- EUR Bestellwert versandkostenfrei und per PayPal, auf Rechnung oder per Bankeinzug bezahlbar.

Ab 3.000 Packungen erhalten Gewerbekunden sowie öffentliche Einrichtungen Son-derkonditionen, über die der Geschäftskunden-Vertrieb jederzeit weitere Auskünfte erteilt.

Das neue disapo Logistikzentrum befindet sich nun nahe Aachen und ist ein Vielfaches größer als das bisherige in Offenbach. Das Logistikzentrum liegt direkt an der deutsch/niederländischen Grenze, auf niederländischem Gebiet.

Kontakt

disapo

Franz Michael Peikert

52048 Aachen

(069) 2444860

info@disapo.de

https://www.disapo.de/