Corona zum Trotz: Es ist der 11.11. – Kölle alaaf!

Nach dem Oktoberfest in München fällt nun auch der Karnevalsauftakt ins Wasser.

Traditionell beginnt er am 11.11. um 11:11 Uhr und stellt den Startpunkt für die fünfte Jahreszeit dar.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurden alle Veranstaltungen abgesagt und das gesamte Stadtgebiet mit Konsum- und Verkaufsverboten für Alkohol belegt. Dies soll auch streng kontrolliert werden.

Doch Trübsal blasen ist auch keine Lösung. Der Jeck von heute geht mit der Zeit und verlagert seine Aktivitäten an diesem besonderen Tag einfach ins Internet:

Als Trostpflaster für alle Funkenmariechen und kölschen Jungs können am 11.11. zwischen 11:11 und 22:22 Uhr, also für 11 Stunden und 11 Minuten, alle .koeln und .cologne Domains um nur EUR 11,11 Jahresgebühr registriert werden!

In diesem Sinne liebe Karnevalisten: Alles weed joot!

