COSCOM Academy Webmeeting “Vom ERP bis zum Shopfloor”

Datenfluss vom ERP-System bis an die Maschine

Digitalisierung im Shopfloor ist das Trendthema dieser Tage. Häufig stellt sich dabei die Frage, wie können bestehende “Datenerzeuger und Datenempfänger” in der Fertigung in eine zentrale Datenlandschaft integriert werden, sodass ein durchgängiger Datenfluss vom ERP-System bis auf die CNC-Maschine realisiert werden kann?

Das COSCOM ERP-Gateway setzt Standards in der Datenkommunikation – für Zukunftssicherheit und Flexibilität! Digitalisierung im Shopfloor – ERP-Stammdaten schaffen die Basis für die Shopfloor-Prozesse. ERP-Stammdaten liefern die Grundlage für die Umsetzung digitaler Prozesse im Shopfloor. Das COSCOM ECO-System vernetzt die ERP-Ebene mit dem Shopfloor und schafft maximale Effizienz in den Datenprozessen der Fertigungsunternehmen!

Erfolgreiche Umsetzungen mit: proALPHA, SAP, abas, Microsoft Dynamics, uvm.

LIVE-Webmeetings mit konkreten Beispielen zur Veranschaulichung der Datenströme von der ERP-Ebene in den Shopfloor.

Das Webmeeting zeigt auf, wie Informationen aus der ERP-Ebene möglichst effizient in die Shopfloor-Datenprozesse integriert werden können.

Keine doppelten Datenanlagen, keine Informationsunstimmigkeiten, die einzelnen Datenprozessteilnehmer profitieren gegenseitig voneinander!

Kurz und kompakt werden Szenarien dargestellt, die für Ihre Digitalisierungsstrategie einen wichtigen Beitrag leisten und Sicherheit in Umsetzungsüberlegungen bringen.

Termine:

Digitale Prozessgestaltung, vom ERP-System bis zur Maschine mit Vorstellung des standardisierten COSCOM ERP-Gateways

Dienstag, 27.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Mittwoch, 28.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Besuchen Sie jetzt Ihre COSCOM-Schulung auch online im virtuellen Schulungsraum

Ihr Vorteil:

Bilden Sie Ihre Mitarbeiter kontaktlos weiter – bei gleichbleibenden Schulungsniveau. Unsere kompetenten Schulungsleiter beziehen die Kursteilnehmer aktiv mit in den Schulungstag ein und wechseln regelmäßig zwischen theoretischen Inhalten und praktischen Übungen. Zusätzlich festigen die Kursteilnehmer das Lehrmaterial in den Übungsstunden am Nachmittag.

Währenddessen steht der Schulungsleiter selbstverständlich im virtuellen Schulungsraum für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. Um diese persönliche Betreuung anbieten zu können, liegt die Teilnehmerzahl je Kurs bei max. 5 Personen.

COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg – ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt!

Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support.

COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit.

