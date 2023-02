Countdown für „Flotte!“ läuft

Umfangreichste Messe für Fuhrparkentscheider / 76 Fachvorträge, 13 Workshops, zwei Round Table / Siebte Auflage mit weiterem Wachstum / Uwe Ochsenknecht als Ehrengast

Bonn, Februar 2023. In nicht einmal 30 Tagen heißt es: willkommen bei „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf. Anlässlich Deutschlands Leitmesse für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider treffen mehrere tausend Besucher auf rund 290 Aussteller. Das vollgepackte Fachprogramm verspricht wertvolle Impulse, Gespräche und Netzwerkmöglichkeiten komplettieren das Angebot.

Als Ehrengast wird der deutsche Schauspieler und Sänger Uwe Ochsenknecht vor Ort sein. Das Multitalent hat bereits in mehr als 175 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. In der Landeshauptstadt wird sich Ochsenknecht ein Bild von den neusten Dienstleistungen, Produkten und Konzepten aus dem Fuhrparkmanagement machen. Neben der vergrößerten Ausstellungsfläche mit 18.000 Quadratmetern kann sich insbesondere auch das Fachprogramm sehen lassen. Aktuell sind auf drei Bühnen 76 Fachvorträge geplant. In jeweils rund 20 Minuten decken diese ein breites Spektrum ab. Der Fokus liegt klar auf der Elektromobilität. „Es geht aber nicht nur um die reine Elektrifizierung der Flotte“, betont Ralph Wuttke, Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter der Flotte. „Auch strategische Fragestellungen, zum Beispiel zur Ladeinfrastruktur, Energieautarkie oder Fördermöglichkeiten beschäftigen die Fuhrparkentscheider. Bei uns bekommen sie Antworten.“ 13 Workshops bieten Raum, um aktuelle Themen aus dem Flottenalltag zu vertiefen und zu erarbeiten. Zwei Round-Table-Diskussionen mit langjährigen Fuhrparkleitern sowie Branchen-Experten vervollständigen das Programm.

Gemeinsame Anstrengung für ein Event der Extraklasse

Zum siebten Mal findet „Flotte! Der Branchentreff“ 2023 statt. „Wir wachsen immer weiter“, freut sich Wuttke. „Dieses Jahr haben wir sogar einige neue Hersteller auf dem Gelände. Das bestätigt unser Konzept und unsere Anstrengungen über die letzten Jahre.“ Beste Aussichten also, dass das erste große Flottenevent des Jahres ein Highlight wird.

Es ist klar, dass eine Veranstaltung in dieser Dimension ein Gemeinschaftsprojekt sein muss. Besonderer Dank gehe daher, so der Projektleiter, von Seiten des Teams und des Verlags an alle, die kontinuierlich am Erfolg der Flotte mitarbeiten. Besonders zu nennen sind der Messebeirat sowie die Kooperationspartner Bundesverband carSharing e. V. (bcs), Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL), Bundesverband eMobilität e. V. (BEM), Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM), Dataforce, Deutscher Mittelstands-Bund e. V. (DMB), flottentermine.de, Fleet and Mobility Management Federation Europe (FMFE), ITS Germany e. V., Mobilitätspartnerschaft Düsseldorf sowie die Medienpartner Firmenauto und MediaPlanet.

Wer neugierig ist, kann ab sofort Tickets erwerben und ab Mitte März über das „Flotte!“-Termintool online seine Gespräche vereinbaren. Beim Finden des richtigen Ansprechpartners unterstützt die thematische Suche. Außerdem lassen sich Workshopplätze buchen.

Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr „Flotte! Der Branchentreff“ als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland.

„Flotte! Der Branchentreff“ ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Über 260 Aussteller und weit mehr als 1.200 angemeldete „echte“ Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2022 sprechen für sich. Bei dem „Klassentreffen“ der Flottenbranche 2022 war fast jeder mit dabei, der – auf Anbieter- oder Kundenseite – Rang und Namen hat, insgesamt rund 3.500 Fachleute aus der Branche.

Sicherheit und Gesundheit von Ausstellern, Besuchern und Mitarbeitern stehen natürlich an erster Stelle. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt tagesaktuellen Hygienevorschriften. Fundierte Hygienekonzepte sind selbstverständlich vorhanden.

