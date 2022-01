COURTYARD BY MARRIOTT DÜSSELDORF HOTELS: Mit Romantik dem Alltag entfliehen

Liebevoll bis ins kleinste Detail kreiert.

Mit dem neuesten Arrangement „Romantic Escape“ möchten die Teams der beiden Hotels Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen & Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern zum Valentinstag verzaubern.

Ob aus der weiten Welt ins Rheinland angereist oder zu Gast in der eigenen Stadt, eine kleine Auszeit vom Alltag sollte sich jeder einmal gönnen. Mit einem Lieblingsmenschen an der Seite werden so unvergessliche Momente geschaffen. Süße Verführungen erwarten die Liebenden in Form von exquisiten Schokoladen-Pralinés auf ihren Zimmern und sie werden auf Herzen aus frisch dekorierten Rosenblättern gebettet. Im Rahmen des Arrangements verwöhnen die Düsseldorfer Courtyard-Hotels mit vielfältigen Annehmlichkeiten – vom Zimmer im angenehmen Ambiente über den privaten Fitnessbereich mit Sauna und wunderschöne Ausblicke bis hin zum freundlichen Team, das sich auf seine Gäste freut. Alles soll sich nach Urlaub anfühlen, auch wenn das Zuhause nicht fern ist. Am Abend verspricht ein von Küchenchef Thomas Bock eigens komponiertes 4-Gänge-Menü mit Weinbegleitung ein kulinarisches Genusserlebnis. Das abwechslungsreiche, Courtyard-Frühstücksbuffet mit vielfältigen Leckereien lässt die Gäste schließlich am nächsten Morgen frisch gestärkt in einen neuen Tag aufbrechen – vielleicht zu einem Spaziergang zu zweit – Hand in Hand – entlang der Rheinauen von Düsseldorf.

Das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen mit seinen 139 Zimmern bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Blick auf den Medienhafen. Mit 221 Zimmern überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf am Seestern durch seine Mischung aus besonderem Komfort und gehobener Ausstattung. In beiden Häusern verfügen die modern ausgestatteten Zimmer und Suiten unter anderem über einen Mini‐Kühlschrank, ein Flachbild-TV und High-Speed W-Lan für einen angenehmen Aufenthalt. Zum täglichen Workout laden in beiden Hotels die hauseigenen Fitnessbereiche „Go Relax“ ein. In Julian´s bar & restaurant kann sich der Gast zu einer kulinarischen Weltreise entführen lassen. Ein optimales Umfeld für Tagungen bieten die Hotels in Oberkassel und im Medienhafen mit ihren hochmodern ausgestatteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und einem engagierten Betreuungsteam, das Events und Konferenzen plant, vorbereitet und zum Erfolg begleitet.

