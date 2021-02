Covid-19 Antigen Schnelltest von Hygisun, Joinstar, Clungene, Roche, Joysbio, Realy usw.

Covid-19 Spucktest/Speichel Tests

Gurgel- oder Spucktests für Zuhause – der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Corona-Antigen-Schnelltests auch für den Laiengebrauch freigeben.

Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze die Schnelltests an jederman verkaufen dürfen,

so der Inhaber von Leiber Gastro Concept.

Durch Direktimporte können wir unseren Kunden sehr interessante Mengenrabatte anbieten. Wir beliefern ausschließlich B2B Kunden!

Wir importieren von verschiedenen Herstellern die Tests.

Führend sind derzeit Hygisun, Joinstar, Clungene, Roche, Joysbio, Realy usw.

Der Antigentest, Spucktest – liefert genauste Ergebnisse aus dem Speichel!

Der Speicheltest:

hat erstens den Vorteil, dass er angenehmer ist. Vor allem Kinderärzte hätten grosses Interesse signalisiert, denn für viele Kinder sei der Abstrich, oft in Verbindung mit fremden Personen im Vollschutzanzug, belastend. Aber auch für Menschen, die oft einen Abstrich machen müssen, wie Mediziner und Pflegekräfte, kann Spucken statt Kratzen eine Erleichterung sein.

Doch ist Speichel wirklich ein gutes Probenmedium? Um das herauszufinden, hat das Team um die Zürcher Virologin Alexandra Trkola bei knapp 1200 Erwachsenen und Kindern parallel eine Speichelprobe genommen und einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Bei 252 von ihnen lieferte ein Test oder beide ein positives Ergebnis. Insgesamt stimmten in 98 Prozent der Fälle die Testergebnisse überein, sowohl die negativen als auch die positiven. Bei Infizierten mit Symptomen war die Übereinstimmung höher als bei asymptomatischen Personen.

Mit dem Kauf bestätigen Sie ein Testverfahren durch medizinisches Personal bzw. die Übergabe der Produkte an entsprechendes Fachpersonal.

Test-Durchführung ist AUSSCHLIEßLICH unter ärztlicher Aufsicht gestattet!

Wir beliefern bundesweit Altenheime, Wohlfahrtsverbände, Ministerien, Rettungsdienste und Apotheken mit FFP2 Masken und anderen Covid-19 Produkten.

Derzeit ist die Nachfrage nach Schnelltests sehr groß, Wir können jedoch sofort liefern.

Wir führen führende Hersteller:

