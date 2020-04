Covid-19-Infektionsschutz für Kassierer: SafeGuard® Abschirmung von Ergonomic Solutions

Schutzscheibe an der Kasse senkt Ansteckungsgefahr für Einzelhandelsmitarbeiter

Wie können Einzelhändler in Zeiten der Corona-Pandemie ihre Kassenmitarbeiter wirkungsvoll schützen? Ergonomic Solutions, Hersteller der SpacePole® POS-Halterungen, bringt jetzt die neue SafeGuard® Abschirmung auf den Markt. Diese besteht aus einer Acrylglasscheibe, die am Kassenarbeitsplatz zwischen Kassierer und Kunden eingebaut wird. Die Abschirmung stellt eine zeitgemäße Sicherheitsbarriere für alle Personen an der Kasse dar.

Mitarbeiter an der Kasse sind inmitten des Geschehens. Doch was, wenn die Kassiererinnen krank werden? Um die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zu reduzieren, setzen viele Einzelhändler inzwischen auf die Abschirmung mit Glaswänden am Kassenarbeitsplatz. Dadurch soll der direkte Kontakt zu den Kunden verringert werden.

Ergonomic Solutions unterstützt die Schutzmaßnahmen jetzt mit der einfach installierbaren SafeGuard® Abschirmung. Diese besteht aus einer Acrylglasscheibe, die am Point of Sale zwischen Kassierer und Kunden eingebaut wird. Sie erhöht die Sicherheit und den Schutz sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.

Bei bestehenden SpacePole-Installationen kann die Abschirmung leicht nachgerüstet werden. Die dezente Acrylglasscheibe nimmt keinen wertvollen Platz am Kassenfließband, beim Einpacken und im Zahlungsbereich in Anspruch. Für Neukunden ist die Lösung individuell verfügbar.

Die SpacePole SafeGuard® Abschirmung eignet sich für Supermärkte, Discounter, Drogeriemärkte, und Lebensmittel- und Non-Food-Einzelhandel sowie für Unternehmen in der Gastronomie und im Gesundheitswesen. Sie ist mit einer geringen Investition verbunden – bewirkt jedoch erheblichen Schutz für die Kunden und Mitarbeiter.

Da die Lösung unauffällig ist, beeinträchtigt sie nicht das Interface zwischen Kassierer und Kunden. So kann sich beispielsweise die Kundenanzeige auf der Kundenseite des Bildschirms befinden, ebenso wie das Zahlungsterminal und der Kundenkartenscanner. Wie bei allen SpacePole-Produkten lässt sich Bildschirm als Teil einer bestehenden oder neuen Installation an Kundenanforderungen anpassen.

Auf die Hygiene kommt es besonders an: Die Acryloberfläche lässt sich leicht mit Tüchern oder Desinfektionsmitteln reinigen und desinfizieren, ohne dass die Oberfläche zerkratzt oder beschädigt wird. Zum Reinigen braucht die Abschirmung nicht abgebaut zu werden.

Schutz für Mitarbeiter und Kunden im POS-Umfeld

In der aktuellen Corona-Krise steht an erster Stelle, dass Mitarbeiter und Kunden vor Ansteckung mit dem Virus geschützt werden. Eine geschützte Arbeits- und Einkaufsumgebung vermittelt Mitarbeitern und Kunden ein beruhigendes Gefühl, ermöglicht Social Distancing und zeigt allen Beteiligten, dass die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter dem Einzelhändler am Herzen liegt.

Ergonomic Solutions ist führender globaler Anbieter von innovativen Lösungen in ergonomischem Design für Technologiebefestigung und Mobilität. Wir bieten Lösungen für ein breites Spektrum statischer und mobiler Technologie-Hardware an Point of Sale, Point of Payment und Point of Service.

Ergonomic Solutions ist Erfinder und Entwickler des SpacePole. Mit mehr als acht Millionen kundenspezifischen SpacePole-Installationen sind wir Weltmarktführer. Im Einzelhandel beliefern wir über 60 % der weltweit führenden 50 Einzelhändler, was unsere Technologie zur Befestigungslösung Nummer Eins macht.

Firmenkontakt

Ergonomic Solutions GmbH

Armin Riemenschneider

Heidestraße 33

45659 Recklinghausen

+49 2361 6581211

marketing@ergonomic.solutions

http://www.ergonomic.solutions

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: Ergonomic Solutions