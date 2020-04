Covid-19: Wie ein Nürnberger Finanzunternehmen der Krise entgegnet

(Nürnberg, 01.04.2020) Einen besseren Zeitpunkt gibt es kaum. Die Nürnberger Nestbau GmbH verwandelt sich in ein digitales Unternehmen und wird zur paloo gmbh. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit für den großen Schritt in die Digitalisierung erwischt das Nürnberger Unternehmen einen guten Zeitpunkt. Geschäfte müssen wegen des Virus geschlossen bleiben und das Nürnberger Unternehmen kann traditionelle Beratungen wegen der Ansteckungsgefahr zur Zeit nicht anbieten.

Digitale Lösungen verhindern nicht nur Ansteckungen

Die Nestbau GmbH setzte den Schwerpunkt auf die Beratung von Baufinanzierung und Immobilienfinanzierung. Überwiegend wurden Beratungen persönlich in den Räumlichkeiten der Nestbau GmbH in Nürnberg vorgenommen. 2019 begann die Umstrukturierung. Die Marke paloo wurde schrittweise in die Nestbau GmbH integriert. Die Website www.paloo.de kam neu hinzu und erweiterte das Produktangebot um weitere Kreditvergleiche. Dazu zählen Auto-, Wohn,- und Urlaubskredite. Das gesamte Portfolio wird jetzt auf auf einer Plattform präsentiert und bietet Kunden damit viele Vorteile.

“Generell können Beratungen immer noch persönlich in Nürnberg stattfinden, doch es werden bereits über 80% der Beratungen und Vergleiche online, telefonisch und per E-Mail abgewickelt. Einzugsgebiet ist nun nicht mehr nur Nürnberg sondern bundesweit.” – Sebastian Peter / CEO & Gründer / paloo.de

Günstige Kredite durch große Produktauswahl

Im Kreditvergleich stehen über 25 Bankpartner zur Auswahl mit über 50 Produkten. Im Bereich der Baufinanzierung und Immobilienfinanzierung sind es über 400 Anbieter. Damit stehen dem Kunden verschiedenste Kreditmodelle zur Verfügung. Im laufenden Jahr möchte die paloo gmbh ihr Online-Angebot noch erweitern. “Wir arbeiten an einem Kundenportal, welches für eine schnellere und einfachere Abwicklung sorgt. Das Portal soll noch 2020 live gehen.” so Geschäftsführer Sebastian Peter.

paloo ist ein unabhängiges Unternehmen, welches den Vergleich und die Beratung von Krediten, Baufinanzierungen und Immobilienfinanzierungen vornimmt. Der Firmensitz ist in Nürnberg, die Tätigkeit findet bundesweit und überwiegend durch elektronische Medien statt.

Kontakt

paloo gmbh

Sebastian Peter

Frankenstraße 152

90461 Nürnberg

09113766890

info@paloo.de

https://www.paloo.de

