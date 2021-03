COVID-Schnelltestzentrum am SFO bekommt neues Zuhause

Der Flughafen verlegt das Testcenter in die Edwin M. Lee International Departures Hall

SAN FRANCISCO/ München – 17. März 2021 – Der San Francisco International Airport (SFO) hat einen neuen Standort für sein COVID-19-Schnelltestzentrum bekanntgegeben, der ersten Einrichtung dieser Art an einem US-Flughafen. Das Testcenter bleibt im Internationalen Terminal, ist seit dem 15. März 2021 aber nicht mehr auf Ebene 1, sondern auf Ebene 3 am Ticketschalter Gang 6 in der Edwin M. Lee International Departures Hall zu finden.

Dieser neue Standort ermöglicht den Reisenden einen leichteren Zugang zu anderen Flughafeneinrichtungen, einschließlich Ticketschaltern, Sicherheitskontrollen sowie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.

SFO eröffnete im Juli 2020 den ersten Vor-Ort-Schnelltest der Nation, zunächst nur für FlughafenmitarbeiterInnen. Im Oktober 2020 wurde der Standort erweitert, um auch Passagieren von United Airlines auf dem Weg nach Hawaii Tests anzubieten. Seitdem sind weitere Fluggesellschaften hinzugekommen. Die Teststelle wird von Dignity Health-GoHealth Urgent Care betrieben und nutzt einen Abbott ID Now Nukleinsäure-Amplifikationstest.

COVID-19-Schnelltests für Reisende am SFO sind nur nach Terminvereinbarung möglich. Testtermine über: gohealthuc.com/sfo. Tests für ankommende und umsteigende Passagiere sowie für die allgemeine Öffentlichkeit sind nicht verfügbar.

Über San Francisco International Airport (SFO)

SFO möchte, dass Sie gut reisen (“Travel Well”). Der Flughafen arbeitet mit lokalen, staatlichen und Bundesgesundheitsbeamten zusammen, um sich vor COVID-19 zu schützen. Zu den Maßnahmen gehören verbesserte Reinigungsprotokolle sowie die Bereitstellung von Handdesinfektionsstationen, physischen Barrieren und Atemschutzmasken für alle. Weitere Informationen unter: flysfo.com/travel-well

SFO bietet Non-Stop-Verbindungen nach Asien, in den Südpazifik, nach Europa, Kanada, Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen, Flughafenpläne und Details zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, kulturellen Ausstellungen, Bodenverkehr und mehr finden Sie unter www.flysfo.com

Folgen Sie uns auf www.twitter.com/flysfo und www.facebook.com/flysfo

Bildquelle: @San Francisco International Airport