Critical Communications World 2021: Motorola Solutions präsentiert integriertes Technologie-Ökosystem

IDSTEIN/MADRID – 3. November 2021 – Motorola Solutions präsentiert seine neuesten Sicherheitstechnologien auf der Critical Communications World 2021 (CCW) vom 3. bis 5. November in Madrid (IFEMA, Madrid, Spanien: Halle 4, Stand F240). Die integrierten einsatzkritischen Lösungen sind Teil des Technologie-Ökosystems, das speziell für die öffentliche Sicherheit und die Sicherheit von Unternehmen entwickelt wurde.

88 Prozent der Bürger weltweit wünschen sich eine Veränderung der öffentlichen Sicherheit durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien. Das ist das Ergebnis der Studie “Konsens für den Wandel”, die kürzlich von Goldsmiths, University of London, im Auftrag von Motorola Solutions durchgeführt wurde. Wie diese Transformation gelingen kann, zeigt Motorola Solutions auf der CCW. Das Unternehmen demonstriert vor Ort seine Lösungen für Videosicherheit und Zugangskontrolle sowie Software für Leitstellen und sicherheitskritische Kommunikation. Diese unterstützen Behörden und Unternehmen dabei, die steigenden Erwartungen an die Sicherheit zu erfüllen.

“Die Pandemie hat nicht nur die digitale Transformation in vielen Branchen beschleunigt, sondern auch die Erwartungen der Bürger an ihren Schutz und die Innere Sicherheit neu definiert”, sagt Mark Schmidl, Senior Vice President bei Motorola Solutions. “Wir haben gesehen, dass viele Kunden die Einführungen neuer Technologie beschleunigt haben, insbesondere wenn es um die Einführung von Cloud- und Videolösungen geht, aber auch um Lösungen, die eine größere Interoperabilität zwischen Systemen sicherstellen.”

Neuheiten auf der CCW 2021

– M500 In-Car-Videolösung: Die leistungsstarken Funktionen des neuen KI-basierten M500 In-Car-Videosystems erhöhen in Fahrzeugen der öffentlichen Sicherheit die Aufmerksamkeit und Sicherheit und schaffen gleichzeitig Vertrauen und Transparenz. Das Videosystem hat eine neue Analysefunktion für Rücksitzpassagiere, die automatisch die Aufzeichnung der Fahrzeugkamera startet, sobald eine Person auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs Platz genommen hat. Das Videobeweismaterial wird automatisch erfasst, dem Fallbericht zugeordnet und gespeichert. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in puncto Automatisierung der alltäglichen Polizeiarbeit dar.

– L5M Mobile Automatic Number Plate Recognition Camera System: Das mobile Kamerasystem zur automatischen Kennzeichenerkennung (Automatic Number Plate Recognition) ANPR L5M wurde entwickelt, um Nummernschilder und zusätzliche Fahrzeuginformationen, wie beispielsweise das Fahrzeugmodell, auch bei hoher Geschwindigkeit genau zu erfassen. Die Software identifiziert außerdem Fahrzeuge, die mit Verdächtigen in Verbindung gebracht werden. Beamten werden dann mit Echtzeitwarnungen und Schnellsuchen versorgt, um zusätzliche Informationen und Erkenntnisse für ihre Entscheidungsprozesse zu erhalten.

– Die PTZ-Kamera H5A kombiniert hochauflösende Bilder, Pan-Tilt-Zoom, 360°-Ansichten und einen bis zu 36-fachen Zoom mit einem extrem robusten Design, um auch in den rauesten Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. Ihr großer Dynamikbereich erfasst wichtige Details sowohl in sehr hellen als auch sehr dunklen Bereichen. Die optionalen Infrarot- und Weißlichtstrahler sorgen außerdem für ideale Helligkeit in schwach beleuchteten Einsatzszenarien.

– Neue DIMETRA TETRA-Infrastrukturlösungen: Die Funktion DIMETRA X Core Edge Resilience erhöht die Systemzuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. Sie stellt sicher, dass Disponenten mit Nutzern an einem lokalen Standort kommunizieren können, selbst wenn die Verbindung zur Hauptleitstelle unterbrochen ist. DIMETRA X Core Deployable bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Katastropheneinsätzen.

CCW 2021 Experten-Sessions

Die Experten von Motorola Solutions sprechen während der folgenden Sessions der CCW 2021 (aktuelle Informationen über den Veranstaltungsort sind über die CCW Webseite abrufbar):

– Masterclass – Arbeitsgruppe Zukunftstechnologien

Mit Ricardo Gonzalez, Vice President Strategy in International Markets, Motorola Solutions

Mittwoch, 3. November, 14 bis 17.30 Uhr

– Save Minutes, Save Lives – Polizeiarbeit der Zukunft

Mit Ian Williams, Software Consultant Europe, Motorola Solutions und Ian Drummond-Smith, Chief Superintendent, Gendarmerie Devon und Cornwall

Donnerstag, 4. November, 11.15 bis 11.45 Uhr

– Podiumsdiskussion: Jenseits der Standardisierung: Wie schaffen wir den Sprung in die Realität?

Mit Paul Steinberg, Senior Vice President of Technology, Motorola Solutions

Donnerstag, 4. November, 12 bis 12.45 Uhr

– Der Lebenszyklus eines Vorfalls aus der Sicht eines Benutzers

Mit Ian Williams, Software Consultant Europe, Motorola Solutions und Andy Doran, Chief Inspector, Gendarmerie Lancashire

Donnerstag, 4. November, 13 bis 13.30 Uhr

– Podiumsdiskussion: Warum Diversity wichtig ist und wie man sie erreicht

Mit Tinisha Agramonte, Chief Diversity Officer, Motorola Solutions

Donnerstag, 4. November, 13.45 bis 14.30 Uhr

– Einsatz von KI, Videoanalyse, einsatzkritischem Breitband und Mobilfunk als Ressourcenmultiplikator, um Herausforderungen der öffentlichen Sicherheit zu bewältigen

Mit Paul Steinberg, Senior Vice President of Technology, Motorola Solutions

Donnerstag, 4. November, 15 bis 15.30 Uhr

– Ein Zeitalter des Übergangs: In schwierigen Situationen den laufenden Betrieb sicherstellen

Mit Ricardo Gonzalez, Vice President Strategy in International Markets, Motorola Solutions

Freitag, 5. November, 11.30 bis 12 Uhr

– Cybersecurity-Bedrohungen für die Kommunikation der öffentlichen Sicherheit

Mit Tyler Brodbeck, Senior Threat Intelligence Team Lead, Motorola Solutions

Freitag, 5. November, 14.30 bis 15 Uhr

Motorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Analyse-Lösungen. Die Technologien mit Fokus auf sicherheitskritische Kommunikation, Videosicherheit und Zugangskontrolle, Leitstellen-Software, unterstützt von Managed- und Support-Services, machen Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher. Mit seinen Innovationen bietet Motorola Solutions zukunftsweisende Lösungen für die Sicherheit im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de

