CRUISEHOST präsentiert spezielle Darstellung für Expeditionskreuzfahrten

Sonderentwicklung ermöglicht besondere Darstellung von Routen und Beschreibungen

CRUISEHOST, ein führender Anbieter von Buchungstechnologie für Kreuzfahrten, hat seine Plattform um eine spezielle Darstellung für Expeditionskreuzfahrten erweitert. Diese Sonderentwicklung berücksichtigt die Besonderheiten von Expeditionskreuzfahrten und bietet eine Route, Beschreibungen und Bilder, die speziell auf dieses Segment zugeschnitten sind.

Oceanwide Expeditions ist der erste Anbieter, der diese spezielle Darstellung für seine Kreuzfahrten auf der CRUISEHOST-Plattform nutzt. Die Routen und Preise sind jederzeit aktuell und werden in den sieben öffentlichen Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Griechisch angeboten.

CRUISEHOST lädt alle Expeditionskreuzfahrtanbieter ein, ihre Reisen auf der Plattform darzustellen. Durch die spezielle Darstellung für Expeditionskreuzfahrten können die Anbieter ihre Reisen auf eine einzigartige Art und Weise präsentieren und damit potenzielle Kunden auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis ansprechen.

„Wir freuen uns, diese spezielle Darstellung für Expeditionskreuzfahrten auf unserer Plattform anbieten zu können“, sagte Akhil Kapur CEO von CRUISEHOST. „Wir sind sicher, dass dies ein wichtiger Schritt ist, um die Sichtbarkeit und den Erfolg von Expeditionskreuzfahrten auf unserer Plattform zu steigern. Wir laden alle Expeditionskreuzfahrtanbieter ein, sich uns anzuschließen und ihre Reisen auf unserer Plattform zu präsentieren.“

Die Erweiterung der CRUISEHOST-Plattform um die spezielle Darstellung für Expeditionskreuzfahrten ist ein weiterer Schritt in der Mission des Unternehmens, die Buchung von Kreuzfahrten einfach, effizient und erfolgreich zu gestalten. CRUISEHOST arbeitet kontinuierlich daran, innovative Lösungen zu entwickeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Effizienz für die Anbieter zu steigern.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 25 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 20 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

