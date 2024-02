Crystal Cruises und Aviation & Tourism International setzen ihre langjährige Partnerschaft fort

Internationale Luxusreederei vertraut für den Verkauf in Deutschland und Österreich auf zwei Generalagenten – Gäste loben insbesondere den exzellenten Service an Bord

Die Luxusreederei Crystal Cruises hat ihren langjährigen Vertriebspartner, den auf Reiseerlebnisse im obersten Luxussegment spezialisierten Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld), zum Generalagenten (General Sales Agent, GSA) für Deutschland und Österreich ernannt. Damit setzen die beiden Unternehmen ihre über Jahrzehnte gewachsene, höchst erfolgreiche Partnerschaft weiter fort.

„Die beiden Schwesterschiffe „Crystal Symphony“ und „Crystal Serenity“ erstrahlen nach umfassender Renovierung durch ihren neuen Eigner, dem früheren Besitzer von Silversea Cruises, in einem völlig neuen Glanz und sind seit einigen Monaten wieder auf den Weltmeeren unterwegs. Seitdem haben wir auch schon eine ganze Reihe von Gästen, darunter viele Crystal-Stammgäste, an Bord gehabt“, berichtet Jürgen Kutzer, der Gründer und Inhaber von Atiworld. „Von allen haben wir bisher ein begeistertes Feedback erhalten, wobei sie insbesondere den Service an Bord – für den die Reederei in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet wurde – loben. Damit zahlt sich ganz deutlich aus, dass rund 80 Prozent der früheren Crew-Mitglieder zu Crystal zurückgefunden haben.“

Atiworld offeriert Gästen und Reisemittlern komplette Arrangements

Deutschland und Österreich gehören zu den wichtigsten europäischen Märkten für Crystal. Anders als jüngst verbreitet, gibt es zwei Generalagenten, die in diesen beiden Ländern den Vertrieb der Crystal-Luxuskreuzfahrten forcieren. Atiworld arbeitet dabei auch eng mit Reisebüros und Veranstaltern zusammen und offeriert darüber hinaus den Gästen komplette Arrangements – passend zu den Crystal-Kreuzfahrten im obersten Segment mit einem Alles-inklusive-Service. Dazu gehören zum Beispiel die Anreise zum Schiff per Linienflug und die Transfers, aber auch besondere Landprogramme, die sich ganz nach den individuellen Vorlieben der Gäste zusammenstellen lassen.

Atiworld gibt es seit über 30 Jahren. Neben Spezialreisen etwa nach Bhutan, Thailand oder Lappland spielten Kreuzfahrten dabei immer eine wichtige Rolle. Dank der großen Erfahrung im Bereich der Luxuskreuzfahrten war es auch der Veranstalter Atiworld, der heute so populäre Marken wie Silversea oder Le Ponant im deutschsprachigen Markt etabliert und bekannt gemacht hat.

Besondere Gruppenreise für den Herbst 2024 geplant

Für den Herbst 2024 plant Atiworld eine von Jürgen Kutzer selbst begleitete „Alles-inklusive-Gruppenreise“ mit Crystal, bei der die Teilnehmer in den Genuss zahlreicher Vorteile und Extraleistungen kommen. Frühere Mitglieder der Crystal Society werden für ihre Treue ein zusätzliches Dankeschön erhalten.

Jürgen Kutzer: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren langjährigen Kunden und Reisebüropartnern als Generalagent die Kreuzfahrten von Crystal präsentieren und dabei auch unsere langjährige Expertise einbringen dürfen.“

Allen Reiseinteressenten und Reisebüros stellt Atiworld weitere Informationen zu Crystal Cruises wie eine deutschsprachige Imagebroschüre, die das unverwechselbare Ambiente der Schiffe darstellt, den Kreuzfahrtenkalender für die Voyages 2024 & 2025 sowie ausgewählte Angebote für einzelne Reisen unter Telefon +49 (0)6023 917150 oder per E-Mail an info@atiworld.de zur Verfügung.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

Bildquelle: CVrystal Cruises