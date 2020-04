CTO entwickelt Datenextraktionslösung für Bestellungen

Mit dem CLARC ORDER READER werden eingehende Bestellungen schnell und sicher verarbeitet

Nachdem sich die beiden CLARC READER für Rechnungen und Auftragsbestätigungen erfolgreich am Markt etabliert haben, hat sich die CTO Balzuweit GmbH entschlossen, die innovative Extraktions-Technologie auf die automatisierte Verarbeitung für Bestellungen zu übertragen. Ein erstes Pilotprojekt bestätigt den vielversprechenden Einsatz des CLARC ORDER READER.

Die schleppende und aufwändige Bearbeitung eingehender Kundenbestellungen stellt ein großes Hindernis für die reibungslose Auftragsabwicklung dar – vor allem, wenn schlimmstenfalls der Verlust eines Auftrags droht. Da liegt der Wunsch nach mehr Kontrolle über eingehende Bestellungen durch deren zentrale, digitale und automatisierte Bearbeitung natürlich nahe.

Als führender Anbieter von Extraktionslösungen wurde auch die CTO Balzuweit GmbH, Software- und Beratungsunternehmen aus Stuttgart, regelmäßig seitens ihrer Kunden mit diesem Wunsch konfrontiert. Aus diesem Grund hat man sich dazu entschlossen, den Bedarf künftig mit einem eigenen Produkt abzudecken. Neben der Sicherstellung der eigenen Qualitätsansprüche, bewegt sich CTO mit der Entwicklung des CLARC ORDER READERS weiter in Richtung ganzheitlicher ECM-Anbieter: “Die Bereitstellung von umfassenden und bedarfsgerechten Lösungen stellt nach wie vor unser übergeordnetes Ziel für unsere Produktentwicklungen dar. Insel-Lösungen, die mit Problemen in der Anbindung einhergehen, können nicht das sein, was wir uns für unsere Kunden wünschen” fasst Entwicklungsleiter Dennis Balzuweit zusammen.

Auf der technischen Basis der bestehenden CLARC-READER-Technologie, die schon länger erfolgreich auf dem Markt im Einsatz ist, wurde der CLARC ORDER READER entwickelt. Das bewährte Regelwerk des Readers ermöglicht das freiformbasierte Auslesen aller relevanten Daten einer Bestellung, wie etwa Artikel, Preise, Mengen, Liefertermine und weitere Positionen. Ein Abgleich der Daten sowie eine Weiterverarbeitung in bestehende Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics NAV etc. ist dabei problemlos möglich. Das Ergebnis sind beschleunigte Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von eingehenden Kundenbestellungen, die zudem weniger fehleranfällig sind.

Derzeit ist der CLARC ORDER READER bereits bei einem Pilotkunden im Einsatz. Neben seiner einfachen Installation zeichnet er sich vor allem durch eine sehr gute Performance aus. Durch die vollständige Integration auf der CLARC ENTERPRISE Plattform werden Technologiebrüche vermieden und ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Nach der erfolgreichen Pilotphase soll der CLARC ORDER READER auch über das umfangreiche Partnernetzwerk der CTO Balzuweit GmbH zum Einsatz kommen.

Seit 1990 ist die CTO Balzuweit GmbH kompetenter Partner für leistungsstarke ECM-Lösungen aus einer Hand. Das umfassende Portfolio des Stuttgarter Softwareherstellers bietet neben Dienstleistungen vor allem Software “made in Germany” zur Digitalisierung und Verarbeitung jeglicher Dokumente – einschließlich Integration und Weiterleitung an zahlreiche Systeme. CTO setzt dabei unabhängige und modulare Standardsoftware ein, die sich maximal in führende IT-Systeme, wie SAP oder Microsoft, integriert. Bei Bedarf wird jede Lösung ganz individuell an Kundenanforderungen angepasst. Das Ergebis ist höchste Planungs- und Investitionssicherheit sowie Transparenz, Kosten- und Zeitersparnis, die für das eigentliche Kerngeschäft genutzt werden können.

CLARC ENTERPRISE ist die Enterprise Input Management (EIM) Suite für ECM- und DMS-Systeme der CTO Balzuweit GmbH. Der Name CLARC steht für “clever archive” und betitelt seit dem Jahr 1999 die hauseigene Produktlinie der CTO. Die modernen CLARC ENTERPRISE Technologien orientieren sich an den Anforderungen internationaler Unternehmen und vereinen alle wichtigen Document Management Services und Funktionen zentral an einem Punkt. CLARC ENTERPRISE zeichnet sich durch seine Hochverfügbarkeit, gute Skalierbarkeit und eine effiziente Lastverteilung aus.

