Cyber Defense Magazine honoriert die Marktstellung und Innovationskraft von Checkmarx mit drei Global Infosec Awards

Checkmarx siegt in den Kategorien “Marktführer in der Application Security”, “Bestes Produkt für Cybersecurity-Trainings” und “Cutting-Edge-Lösung für SCA” und bleibt auf Wachstumskurs

München – 20. Mai 2021 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter von Application-Security-Testing-Lösungen für DevOps, wurde vom amerikanischen Cyber Defense Magazine (CDM) mit den renommierten Global Infosec Awards in drei Kategorien ausgezeichnet: Das Unternehmen wurde zum “Marktführer in der Application Security” gewählt. Zudem prämierte CDM die Lösungen CxCodebashing als “Bestes Produkt für Cybersecurity-Trainings” und CxSCA als “Cutting-Edge-Lösung für SCA”. Checkmarx setzt damit die dynamische Entwicklung und das Wachstum im ersten Halbjahr 2021 fort, das durch die Akquisition neuer Kunden, Produktinnovationen, die Gewinnung von Spitzenkräften, Branchenauszeichnungen und die Anerkennung von Analysten geprägt war.

“Es ehrt uns, dass wir uns gleich drei Global Infosec Awards sichern konnten. Dies ist eine klare Bestätigung für unsere marktführende Technologie und für unseren Ansatz, der Unternehmen und Entwicklern dabei hilft, sich den Herausforderungen bei der Bereitstellung sicherer Software selbstbewusst zu stellen und diese nachhaltig zu adressieren”, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “In der ersten Jahreshälfte 2021 konnten wir den Funktionsumfang unsere Produkte erweitern, verzeichneten eine massive gestiegene Nachfrage auf Seiten der Kunden und Partner und haben unser Team deutlich vergrößert. All das hat zu einem sehr erfolgreichen ersten Halbjahr beigetragen, und wir sehen uns gut aufgestellt, diesen Schwung auch in der zweiten Jahreshälfte aufrechtzuerhalten.”

Checkmarx siegte bei den Global Infosec Awards in folgenden Kategorien:

– Marktführer in der Application Security: Seit über 15 Jahren gehört Checkmarx zu den führenden Anbietern von Lösungen, die automatisierte Security-Scans und Security-Tests in die DevOps-Prozesse integrieren und so die Sicherheit und Qualität von Software verbessern, ohne die Entwicklung zu bremsen. Checkmarx bietet Entwicklern eine marktführende, durchgängige Plattform, mit der sich alle Bestandteile moderner Software über eine zentrale Oberfläche überwachen und schützen lassen – von eigenentwickeltem Code über Open-Source-Bibliotheken bis hin zu Infrastructure as Code (IaC).

– Bestes Produkt für Cybersecurity-Trainings: CxCodebashing ermöglicht es Unternehmen, gamifizierte Echtzeit-Trainings zur Application Security in allen Phasen der Software-Entwicklung zu verankern. So lernen die Developer, schneller und sicherer zu entwickeln, sicherheitsrelevante Schwachstellen besser zu verstehen und gängige Herausforderungen früher zu erkennen und proaktiv zu beheben. Eine aktuelle, von Checkmarx beauftragte Fallstudie dokumentiert, wie ein führender Anbieter im Finanzwesen durch die Implementierung von CxCodebashing jedem seiner 1.000 Entwickler zwei Stunden Arbeit pro Woche sparte. Insgesamt konnten so pro Jahr 104.000 Stunden eingespart und Produktivitätsgewinne von 1,7 Millionen Euro erzielt werden.

– Cutting-Edge-Lösung für die Software Composition Analyse: Aufsetzend auf leistungsstarke und automatisierte Source-Code-Analysen hilft CxSCA den Entwicklern, Schwachstellen und Lizenzierungsrisiken in Open Source Libraries zu identifizieren. Die CxSCA-Scans werden automatisch über Pull-Requests angestoßen und speisen ihre Ergebnisse nach Schweregrad priorisiert in die CI-/CD-Pipeline ein. So tragen sie zu deutlich schlankeren Prozessen bei, ohne Abstriche bei der Sicherheit erforderlich zu machen.

“Für unsere Jury stehen drei wesentliche Faktoren im Fokus: ein tiefes Verständnis für die Bedrohungen von morgen, die Wirtschaftlichkeit der Lösung und überraschende Innovationsansätze, die Schutz vor dem nächsten Angriff bieten können – und Checkmarx hat uns in allen drei Kriterien überzeugt”, erklärt Gary S. Miliefsky, Publisher des Cyber Defense Magazines.

Einige weitere Checkmarx Highlights aus der ersten Jahreshälfte:

– Checkmarx wurde in The Forrester Wave™: Static Application Security Testing, Q1 2021 als Leader eingestuft und erhielt Bestnoten in den Bereichen Produktvision, geplante Produkt-Roadmap, Roadmap zur Umsetzung und Marktansatz.

– Checkmarx launchte mit KICS ein innovatives Open-Source-Projekt für die statische Analyse von Infrastructure-as-Code. KICS macht es Unternehmen mit über 1.300 vordefinierten Queries leicht, Sicherheitsprobleme in der IaC-Umgebung bereits vor dem Deployment zu identifizieren. Die Lösung verzeichnet rasant steigende User-Zahlen und wurde in den Monaten seit der Einführung bereits mehr als 15.000-mal heruntergeladen.

– Neben den Global Infosec Awards erhielt Checkmarx noch fünf weitere renommierte Branchenawards für herausragende AppSec-Technologien, Produktinnovationen und starke Marktpräsenz:

> zwei Cybersecurity Global Excellence Awards 2021 (Hot Security Company of the Year / Application Security & Testing)

> drei 2021 Cybersecurity Excellence Awards (Best Cybersecurity Company / Application Security / Software)

Mehr Informationen über die Global Infosec Awards sowie eine vollständige Liste der Preisträger finden interessierte Leser hier. Mehr zu den AST-Lösungen von Checkmarx finden sie hier.

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

Firmenkontakt

Checkmarx Germany GmbH

Dr. Christopher Brennan

Theatinerstraße 11

80333 München

+49 (0)89 71042 2056

christopher.brennan@checkmarx.com

https://www.checkmarx.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

+49 9131 81281-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de/